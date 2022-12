Drama efter kampen: Rasende på Infantino

De marokkanske spillere var rasende på dommer Abdulrahman Al Jassim mod slutningen af lørdagens bronzekamp mod Kroatien.

Dramaet fortsatte i spillertunnellen, og her havde særligt PSG-stjernen Achraf Hakimi svært ved at styre sit temperament. Højrebacken fik således øje på FIFA-præsident Gianni Infantino og gik amok.

Det beretter Tom Egbers fra det hollandske medie NOS.

- Han stod mindre end fem centimeter foran Infantino. Han hævede stemmen og rasede over dommeren mod ham. Det var smertefuldt, lyder det fra Egbers.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Achraf Hakimi og resten af marokkanerne var rasende efter kampen. Foto: JEWEL SAMAD/Ritzau Scanpix

Historien bekræftes desuden af Johan Kücükaslan fra svenske SVT.

- Ekstremt hårdt stemning i spillertunellen, da Achraf Hakimi skældte Gianni Infantino ud foran rettighedshavernes reportere lige inden medaljeceremonien. Utilfreds med dommerens præstation. FIFA-ansatte var hurtigt over os for at sikre, at intet blev filmet, skriver han på Twitter.

Marokko tabte kampen med 2-1.