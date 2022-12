Drama i VM-lejr: Kastede med benskinner

Giovanni Reyna var tæt på at blive sendt hjem under VM-slutrunden, efter den unge Dortmund-spiller opførte sig direkte uacceptabelt ifølge den amerikanske landstræner

Selvom det efterhånden er et stykke tid siden, at USA blev slået ud af VM, er der nu kommet en opsigtsvækkende historie frem om Giovanni Reyna, der langt fra opførte sig ordentligt under slutrunden.

Ifølge The Athletic skabte den unge Dortmund-profil nemlig rigtig dårlig stemning i truppen og var lige ved at blive sat på et fly hjem.

Efter gruppespilskampen mod Wales, som endte 1-1, skulle Reyna angiveligt have kastet med sine benskinner i raseri over, at han ikke blev skiftet ind i kampen.

Efterfølgende gad den 20-årige offensivspiller ikke yde 100 procent til træningerne, og derfor truede landstræner Gregg Berhalter med at sende profilen hjem.

- Vi var klar til at bestille en flybillet hjem, så ekstremt var det. Vi tog en samtale med ham, og en del af den samtale var, hvordan vi ville opføre os fra nu af. Der vil ikke blive begået flere overtrædelser, siger Berhalter ifølge det engelske medie.

De amerikanske spillere var grædefærdige efter deres VM-exit. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Reynas agent Dan Segal er dog langt fra enig i udtalelserne fra landstræneren og mener, at det er respektløst at kommentere på private forhold offentligt.

- Det er skuffende og respektløst for visse parter at kommentere private holdforhold offentligt, især når nogle gør det uden fuldt kendskab til fakta, og andre gør det på en selvoptaget måde.

- På nuværende tidspunkt er det vores opfattelse, at der ikke er mere at vinde ved at de personer, der er tilknyttet landsholdet, vender sig mod hinanden, og vi planlægger ikke at kommentere sagen yderligere, skriver Dan Segal til The Athletic.

Reyna blev kun brugt som indskifter to gange under slutrunden, som USA forlod efter ottendedelsfinale-nederlaget til Holland.