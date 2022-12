Drama inden kampen: Mbappé sender fan til tælling

En fransk fan fik en smagsprøve på Kylian Mbappés skudstyrke under opvarmningen til Frankrigs semifinale

Kylian Mbappé har været skarp foran kassen under VM.

Sammen med Lionel Messi topper han topscorerlisten med fem mål.

Men selv Mbappé kan ramme forbi.

Det fik en fransk landsholdsfan en prøve på inden semifinalen mellem Frankrig og Marokko onsdag aften.

Under opvarmningen tog Mbappé sig en lille skudtræning ved målet foran de franske fans.

Ét af skuddene gik langt forbi mål og fløj direkte ind i hovedet på en fan, der blev sendt til tælling.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Videoer fra episoden viser, at Mbappé straks blev opmærksom på situationen og stormede op på tilskuerrækkerne for at se til den stakkels fan.

Efter alt at dømme skete der ikke noget alvorligt, så Mbappé kunne, efter at have undskyldt, løbe tilbage på banen og fokusere på kampen.

Annonce:

Frankrig levede op til favoritværdigheden og slog Marokko 2-0, men uden scoring af Mbappé.

Målet til 1-0 blev scoret af Theo Hernandez efter bare fem minutter, og efter 79 minutters spil satte Kolo Muani sidste søm i kisten med sin 2-0 scoring.

Sammen med England er Frankrig det mest scorende hold ved VM.

'Les Bleus' har lavet 13 kasser, hvor Kylian Mbappé og Olivier Giroud har stået for ni af dem.

Trods den imponerende offensiv er det ikke usandsynligt, at landstræner Didier Deschamps henter forstærkning ind udefra inden finalen.

Meldinger går på, at Ballon d'Or-vinderen Karim Benzema, som har siddet ude med en skade under hele turneringen, kan være på vej tilbage i landsholdslejren.

Frankrig møder Argentina i finalen, der spilles på søndag klokken 16.00.