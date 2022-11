Dyb frustration: Dansk stjerne bøjer sig i støvet

Rasmus Nissen Kristensen bøjer sig i støvet over Kylian Mbappés kvalitet på banen og ærgrer sig over, at han ikke kunne stille noget op imod den franske verdensstjerne ved 2-1-målet

Den franske superstjerne Kylian Mbappé blev den afgørende faktor for franskmændene, da de forsvarende verdensmestre bankede Kasper Hjulmands tropper på container-stadionet i den qatarske ørken.

Den rapfodede Paris Saint-Germain-angriber skabte gentagne gange store problemer for den danske defensiv.

Den danske wingback Rasmus Nissen Kristensen havde med andre ord umanerlig svært ved at holde Mbappé fra fadet i den danske højreside.

Efter opgøret erkendte den 25-årige dansker da også, at netop Mbappé viste sig at være for stor en mundfuld for den danske bagkæde.

- Kampen (lørdagens nederlag, red.) minder i virkeligheden lidt om opgøret i Parken for tre måneder siden. Dengang havde Mbappé vel to-tre store chancer, som han så ikke scorede på … det gjorde han til gengæld i dag. Vi var udmærket klar over, at han ville kæmpe sig frem til store chancer. Og vi vidste, at vi ikke kunne lukke ham ned i alle 90 minutter. Vi måtte bare håbe, at vi denne gang havde marginalerne på vores side. Derfor er det utrolig frustrerende, at han ender med at score to mål.

- Men stor cadeau til den kvalitet, som Mbappé har, sagde han.

Rasmus Nissen Kristensen var selv impliceret i den franske verdensstjernes mål nummer to, og den danske wingback ærgrer sig over, at han ikke var mere vaks og årvågen i situationen.

Den danske wingback Rasmus Nissen Kristensen havde sit at se til i den danske højreside. Det var svært for den danske defensiv at holde Mbappé fra fadet. Foto: Lars Poulsen

- Det var et klasseindlæg (fra Theo Hernandez, red.), som havde spillet sig fri i vores venstre side. Han slog et nærmest perfekt indlæg ind til Mbappé, som bare var ekstremt svært at forsvare sig imod. Jeg ville gerne have gjort mere i situationen. Hvis jeg havde gjort noget anderledes, så kunne jeg måske have forhindret målet.

- Det er altid de tanker, man står tilbage med.

- Men bolden lå perfekt til Mbappé, og hvis jeg selv havde været mere aggressiv i feltet, så havde jeg måske omvendt snittet bolden og lavet selvmål.

- Man må bare bøje sig i støvet for Mbappés kvalitet, medgav den danske wingback.

Rasmus Nissen Kristensen blev efter opgøret også spurgt ind til, hvordan det som forsvarsspiller var at spille over for netop Mbappé.

- Han er bare speciel … Andre (angribere red.) er langt mere aktive og aggressive, men Mbappé er alligevel svær at spille over for, fordi han nærmest kan falde helt ud af kampen det ene øjeblik og så pludselig eksplodere med en kampafgørende aktion – så er der bare ikke noget at stille op.

- Han er tæt på at være umulig at spille over for, når man er isoleret med ham, sagde Rasmus Nissen Kristensen der nu ser frem til en knald eller fald-kamp mod Australien på onsdag.

