Dybt rystet: - Det påvirker mig sgu

- Vi er ikke bare mænd, der er hugget i sten. Det påvirker mig det her.

Puha.

Den var hård for Peter Møller.

Fodbolddirektøren i DBU viste en side, man sjældent ser, da han gik op på podiet for at deltage i et pressemøde, der vil stå tilbage som et af de mere bemærkelsesværdige.

Man godt og grundigt vrede på FIFA.

Med hakkende stemme løb Peter Møller ikke fra, at den seneste tids raseri og kritiske historier mod unionen har ramt ham afsindigt hårdt i maveregionen.

Reaktionerne ovenpå DBU-beslutningen om at droppe One Love-armbindet, der kunne have udløst 'sportslige sanktioner' af FIFA, har været hårdere end forventet. Han gik så vidt som at sige, at han på et tidspunkt tænkte på, om det overhovedet var værd for Danmark at afvikle kampen mod Tunesien.

Foto: Lars Poulsen

Da de skrevne medier efterfølgende fik mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, uddybede han den tanke.

- Jeg bruger meget energi på at tale med jer. På hele problematikken. Det fylder så meget for mig. Også emotionelt. Det påvirker mig sgu. Jeg læser jo, hvad I skriver. Jeg hører jo, hvad folk synes.

- Jeg synes jo, vi prøver at stå op for noget, der er godt, men vi er ikke kommet igennem med det, og det har så fået en anden klang hos danskerne.

- Vi bliver straffet, fordi vi prøver at gøre noget, og så kan man altid gradbøje, om vi skulle have gjort mere. Jeg er i hvert fald overrasket over de vinkler og den drejning, det har taget hos jer. Der bliver ringet til politikere, til ministre. Jeg synes, der er gået fuldstændig selvsving i, at vi i Danmark går så meget op i menneskerettigheder. Det glæder jeg mig til at se, når jeg kommer hjem, fortalte han.

- Men skulle I ikke have gjort mere?

- Jeg har hørt mange scenarier om, hvad vi kunne have gjort. Igen. Vi ville ikke risikere at løbe ind i en sportslig straf, for vi er her for at spille fodbold.

Foto: Lars Poulsen

FIFA-frastødelse

Et kvarter inden havde den indtil nu 'forsvundne' DBU-formand, Jesper Møller, annonceret, at unionen har valgt at stoppe støtten til den udskældte FIFA-præsident Gianni Infantino ovenpå hele virakken om One Love-bindet.

DBU er rasende. De er vrede.

- Det er jo helt tydeligt, at I er frastødt af FIFA, og I holder hårdt fast i, at I ikke vil trodse dem, hvis det koster noget på det sportslige plan. Men er I alligevel så sure på dem, at I i overvejer, om det ikke længere er værd at spille VM?

Peter Møller tøver i et par sekunder.

- Det tror jeg, det er. Det kan du også se på tilskuerne, og sikkert også på seertallene når de kommer.

- Vi elsker jo det her spil, men jeg er frustreret over den top, vi har. Jeg er frustreret over den måde, de taler på. At tingene er kørt, som de er kørt i FIFA.

- På den ene side slår jeg ud med armene, og på anden side mener jeg, at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at det er sådan her.

Foto: Lars Poulsen

Glad for Jesper Møllers tilstedeværelse

Indtil nu er det administrerende DBU-direktør Jakob Jensen og Peter Møller, der har haft ansvaret for at tage sig af spørgsmål, der ikke direkte relaterer sig til sport.

Og dem er der mange af. Spørgsmål, pressen har kastet sig over hernede i Doha, når VM-værtskabet er så kontroversielt, som det er.

Imens har formand Jesper Møller holdt sig væk, men nu var det på tide at dukke op, og det var måske tæt på at være et sekund for sent.

- Jeg er glad for, at min formand er her nu. Lad mig sige det sådan. Vi har sagt, at når vi i dag ville gå ud for at sige de her ting, så var det vigtigt, at Jesper Møller også ville være her. Det ville han heldigvis gerne. Det skal komme fra øverste ledelseslag.

Nu vil DBU og landsholdet kigge fremad. I første omgang mod Frankrig, der venter på lørdag.

