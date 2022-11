Dyster prognose: Danmark ryger ud

Når Danmark onsdag møder Australien i den afgørende gruppekamp, er det ufravigelige krav en sejr, mens Tunesien samtidig ikke må vinde større over Frankrig.



Men hverken Tunesien eller Danmark er favoritter til at gå videre, hvis man spørger analysefirmaet Nielsen. Ved hjælp af mere end en million simulationer har man lavet en prognose, hvor Australien får 48 procents chance for videre avancement, mens der ’kun’ er 45 procent til Danmark.

Tunesien må nøjes med 7 procent, fordi de ikke spås store chancer mod Frankrig.



Danmark er favorit til at slå Australien, der dog har den store fordel, at de kan nøjes med uafgjort – vel at mærke, hvis ikke Tunesien ondulerer Frankrig. Ifølge prognosen skal toeren i Danmarks pulje møde Argentina i ottendedelsfinalen, fordi de forventes at vinde gruppe C.

Man kan dog finde lidt trøst i, at bookmakerne ikke er enige med analysefirmaet. Både Danske Spil og Unibet har således Danmark som favorit til at snuppe andenpladsen i gruppe D.

Sidst Danmark mødte Australien, var også ved en VM-slutrunde. I Rusland for fire år siden måtte Danmark nøjes med 1-1. Ved den lejlighed lykkedes det dog Danmark at komme videre takket være en sejr i åbningskampen mod Peru.

Kampen mellem Danmark og Australien spilles onsdag klokken 16 - samtidig med at Frankrig møder Tunesien.