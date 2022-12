Efter Qatar-kaos: Gratis øl til alle

Budweiser holder deres løfte om at dele de overskydende øl fra VM i Qatar ud til det vindende holds befolkning

Få dage inden VM startede i november, løb værtslandet fra løftet om at servere øl til fansene i de lukkede zoner omkring stadionerne.

Det betød, at FIFA's storsponsor Budweiser endte med at brænde inde med ufattelige mængder øl til en værdi af 530 millioner kroner.

Den amerikanske ølproducent besluttede derfor at give udlodde øllene til det land, der endte med at vinde VM.

Og modsat Qatar har Budweiser tænkt sig at holde det løfte og lade øllet flyde i Argentina.

Det skriver El Deportivo.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

De mange liter øl vil blive distribueret til de tørstige argentinere i forbindelsen med landets VM-fejring.

Ifølge avisen har selveste Lionel Messi endda kommenteret på øludskænkningen.

- Jeg er stolt over, at vi kan tage Buds med hjem til alle de fans, der har støttet os, siger han.

Annonce:

Også Budweisers branddirektør i Argentina, Juan Giovaneli, glæder sig over øl-historien.

- Vi ved, hvad det betyder for alle argentinere at være verdensmester. Og hvad kunne være bedre end at få titlen fra Lionel Messi.

- Fra brandets side forsøger vi at være tæt på vores forbrugeres passion. Derfor er vi glade for at kunne sammensætte en pakke af festligheder, som de kan nyde i hele landet, siger han.

VM-chefen Hassan Al-Thawadi havde i flere omgange i Ekstra Bladet lovet, at øllet ville flyde ved VM. Det sagde han i 2019 ved FIFA’s kongres i Paris, og han gentog det i oktober sidste år.

Men lige inden turneringsstart endte man altså alligevel med at droppe øllet - heldigvis er der nu andre fodboldfans, der får glæde af dem.