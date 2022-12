Efter røvfuld: - Undskyld!

Det var en noget mager indsats, som Schweiz præsterede mod et sprudlende Portugal-mandskab tirsdag aften i ottendedelsfinalen af VM i fodbold i Qatar.

Hele seks gange blev målmand Yann Sommer passeret, inden kampen blev fløjtet af med 6-1 til Portugal.

Midtbanemand Xherdan Shaqiri undskylder efterfølgende til de schweiziske tilhængere for den sølle præstation.

- I dag bliver vi nødt til med holdet som afsender at undskylde til alle Schweiz' fans. Det, vi viste i dag, var ikke vores sande ansigt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Shaqiri erkender, at kampen allerede blev tabt i første halvleg, hvor holdene gik til pause på 2-0 til portugiserne efter mål af Gonçalo Ramos og Pepe.

- Vi er virkelig skuffede. Vi fik udstillet vores begrænsninger i dag. Træneren gav os en plan, men det fungerede ikke for os, siger han.

Annonce:

Landstræneren, Murat Yakin, som har endnu to år tilbage på sin kontrakt, siger, at Portugal tog holdet på sengen.

- Vi bliver bare nødt til at acceptere nederlaget og lykønske Portugal.

- Vi tabte en kamp i dag, men det betyder ikke, at vi skal være alt for pessimistiske og kritisere alting. Holdet har vist en fantastisk kampgejst.

- Men nederlaget gør ondt. Slutresultatet og måden, vi tabte på, gør mig trist til mode, siger han.

Da Schweiz sikrede sig en plads i ottendedelsfinalen, var det første gang i 68 år, at det skete. Yakin understreger, at hans hold godt kan være stolt af den generelle præstation ved VM i Qatar. Og så er det ellers med at se fremad.

- Vi tabte kun en kamp, så hvorfor skal vi stille os kritiske over for alting?

- Det er korrekt, at vi ikke levede op til vores tilhængeres forventninger, men vi kan se tilbage på vores rejse til dette VM med stolthed, siger han.

Portugal sikrede sig med sejren en plads i kvartfinalen, hvor det møder Marokko på lørdag klokken 16.00.