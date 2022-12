Efter stor VM-succes: Nu scorer kvinderne kassen

Tidligere på året indførte det amerikanske fodboldforbund (USSF) ligeløn blandt nationens to landshold. En historisk aftale, der nu medfører, at de amerikanske kvinder kan se frem til en klækkelig bonus for herrernes strabadser i Qatar

Det amerikanske landshold sikrede sig tirsdag aften videre avancement til ottendedelsfinalerne ved VM-slutrunden i Qatar, efter de havde besejret Iran med 1-0 i den sidste og altafgørende gruppekampe.

Dermed sørgede USA's herrer med deres andenplads i Gruppe B samtidig for, at det amerikanske fodboldforbund (USSF) står til en foreløbig præmiesum på 13 mio. dollars, svarende til lidt mere end 93 mio. kr.

Det skriver det britiske medie Daily Mail.

Herrelandsholdets strabadser i den qatarske ørken, som altså har udløst et klækkeligt bonus til USSF, kommer såmænd også USA's kvindelandshold til gode.

Megan Rapinoe og co. kan med andre ord se frem til at modtage halvdelen af de føromtalte 93 mio. kr.

Det sker, eftersom det amerikanske fodboldforbund tidligere på året besluttede sig for fremover at operere med ligeløn mellem herrerne og kvinderne. Og der kan potentielt være mere i vente for USA's kvindelandshold, hvis altså de mandlige kolleger på sensationel vis formår at vinde over de hollandske storfavoritter i lørdagens ottendedelsfinale.

For med en plads i VM-kvartfinalen vil USA nemlig indkassere ekstra 17 mio. dollars, svarende til 122 mio. kr.

Allerede nu er Megan Rapinoe og holdkammeraterne ifølge det britiske medie blevet belønnet med en større pose penge fra slutrunden i Qatar, sammenlignet med hvad det amerikanske kvindelandsholds egne præstationer ved de seneste to slutrunder hast kastet af sig.

Tilbage i februar blev kvindelandsholdet og det amerikanske fodboldforbund enige om en aftale, der sørgede for ligeløn og ikke mindst en bagudrettet millionerstatning, som skulle kompenserer kvinderne for de år, hvor de ikke har modtaget det samme i løn som herrerne.

For tre år siden sagsøgte kvinderne ifølge DR deres forbund og krævede en millionerstatning for kønsdiskrimination.

Søgsmålet blev dog i første omgang afvist i retten.

Men siden da er parterne nået til enighed om ligeløn ved samtlige turneringer samt en kompensering på svimlende 160 mio. kroner, som skal fordeles mellem tidligere og nuværende spillere på USA's kvindelandshold.

I 2019 vedtog det australske fodboldforbund (FFA) og den australske spillerforening (PFA) samme tiltag. Dengang blev det beskrevet at de australske kvinder og herrer skulle dele 40 procent af de kommercielle indtægter og 40 procent af den samlede potentielle præmiesum fra turneringer.