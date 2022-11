Efter tidlig julegave fra Australien: Sådan går Danmark videre

Danmark kan selv afgøre deres skæbne i Gruppe D. Med Australiens sejr over Tunesien ser perspektiverne væsentligt bedre ud for Hjulmand og co. Her får du serveret de mulige danske scenarier, der vil sikre avancement

Australien sørgede for en tidlige julegave til Kasper Hjulmand og co. ved at besejre Tunesien med 1-0 ved lørdagens første opgør i Qatar.

Det står dermed nu klart – før opgøret mod de franske tropper – at de danske drenge selv kan afgøre deres skæbne i Gruppe D ved at banke mandskabet fra Down Under i den sidste gruppekamp.

Tre point vil med stor sandsynlighed være nok for Danmark, hvis videre avancement til 1/8-finalerne skal blive en realitet.

Australien sørgede for en tidlige julegave til Kasper Hjulmand og co. ved at besejre Tunesien med 1-0 ved lørdagens første opgør i Qatar. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Selvom Hjulmand efter sigende ikke fulgte med i kampen mellem the Socceroos og de endnu engang overtændte tunesere, kan den danske landstræner sagtens sende en kærlig tanke eller to til det australske mandskab og ikke mindst kampens enlige målscorer Mitchell Duke.

Australien sørgede for oprejsning efter den indledende franske lussing, mens Danmarks chance for at forlænge opholdet på den arabiske halvø blev væsentligt forbedret.

De danske scenarier

Hvis Danmark skulle gå hen og tabe til Frankrig i lørdagens duel med de regerende verdensmestre, så skal det rød-hvide mandskab under alle omstændigheder banke Australien. Sker det, slutter Danmark på andenpladsen i Gruppe D med fire point og henviser altså Australien til tredjepladsen.

Men, men, men … hvis Tunesien derimod skaber miraklet mod de franske verdensstjerner, ja, så har vi balladen. Så ender Anis Ben Slimane og de andre tunesere nemlig også på fire point, og så vil nationen med den bedste målscore avancere.

Skulle Danmark og Frankrig spille uafgjort, så skal de danske svende for alt i verden stadig vinde over Australien.

Spiller Frankrig samtidig uafgjort mod Tunesien, ender både Danmark og Les Bleus begge på fem point i toppen af gruppen – og så skal man igen hive kuglerammen frem og sammenligne mandskabernes målscorer.

Skulle Didier Deschamps tropper højst overraskende gå hen og tabe til tuneserne i sidste gruppekamp, så vil Danmark til gengæld vinde puljen og dermed avancere med en førsteplads i bagagen.

Christian Eriksen og co. spillede 0-0 i åbningskampen mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen

Banker vi franskmændene, skal vi blot have point mod Australien for at være sikre på at avancere. Med en sejr bliver det som gruppens nummer et.

Med endnu en remis mod the Socceroos bliver det forhåbentlig som nummer to i gruppen (hvis man går ud fra, at Frankrig slutteligt besejrer Tunesien).

Hvis de danske drenge ligefrem snubler på målstregen mod Australien, så skal Danmark ud i en målscorer-duel, hvis altså tuneserne kriger sig til point mod Frankrig.

For spiller Frankrig og Tunesien uafgjort, så ender franskmændene også på fire point,og så skal Danmarks skæbne endnu engang afgøres af den bedste målscorer. Bliver franskmændene besejret af de energiske tunesere, er det Danmark og Tunesien, der skal duellere på bedste målscorer.

Frankrig besejrede Australien med 4-1 i første runde af Vm-gruppespillet. Her blev den aldrende bomber Olivier Giroud dobbelt målscorer. Foto: Ritzau Scanpix/Matthew Childs

Som en lille krølle på halen kan der jo opstå den situation, at nationernes målscorer også er ens, og så skal der ifølge FIFA-reglementet først kigges på antal scorede mål i alt. Derefter skal man kaste blikket på indbyrdes opgør, og til sidst er det de såkaldte Fair Play-point, der bliver taget i brug.

