Efter uroligheder: Aflyser storskærms-arrangement

To storskærms-arrangementer i Oslo til VM's bronzekamp lørdag er blevet aflyst efter uroligheder ved Marokkos semifinale mod Frankrig

Stemning og fest er der masser af i Oslo under VM, selvom Norge ikke er med. Lidt for meget, faktisk.

For ved storskærms-arrangementet på Youngstorget midt i hovedstaden i onsdags ved semifinalen mellem Frankrig og Marokko, blev der fyret nødblus af i teltet, ligesom der udbrød slåskampe.

Derfor har arrangørerne nu taget konsekvensen og aflyst arrangementet på både Youngstorget og Kontraskjæret lørdag, hvor Marokko igen er i ilden - denne gang i kampen om bronzemedaljerne mod Kroatien.

Det oplyser Geir Oterhals, der er daglig leder for arrangøreren, Fotballfesten, til VG:

- Der er en del ekstra omkostninger til sikkerheden, og det er udslagsgivende.

- Indtægter målt mod udgifter på den kamp går ikke op for os, siger Geir Oterhals.

Og så understreger han, at det bunder i økonomi og ikke i sikkerhed.

- Vi er ikke bekymret. Marokko-fansene er meget entusiastiske, og langt de fleste er superfine og herlige mennesker, så har det været mere udfordrende med nogle andre.

- Sådan vil det altid være med den slags arrangementer, siger Geir Oterhals.

Arrangementet onsdag var på kogepunktet, og politiet, der i første omgang kun var sporadisk til stede, måtte efter kampens afslutning tilkalde forstærkninger og bryde ind for at skille de kæmpende parter. Derefter lukkede politiet teltet og arrangementet, men undlod at foretage anholdelser.

Fotballfesten oplyser, at arrangementerne søndag i forbindelse med VM-finalen mellem Frankrig og Argentina bliver gennemført som planlagt.

