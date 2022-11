Efter VM-fiasko: Landsholdets kok stopper

Den danske landsholdskok Per Thøstesen stopper med omgående virkning på det danske landshold efter VM-slutrunden i Qatar

Det danske landshold leverede en jammerlig præstation mod Australien og spillede sig selv ud af VM.

Og nu er der flere dårlige nyheder for det danske landshold.

Per Thøstesen stopper nemlig som kok for det danske landshold efter hele 20 år i jobbet.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Efter lidt over 20 år stopper jeg som kok for det danske fodbold landshold.'

'Tusind tak til alle dem som jeg har mødt på min vej. Tak for alle de sjove timer vi har haft sammen.'

'Nu glæder jeg mig til at komme i Parken og se fodbold som kæmpe fan. Tak til DBU og alle som er omkring landsholdet nu og til alle dem som har været det i de sidste 20 år.'

'Jeg er stolt og glad for at have været en del af noget større i rigtigt mange kampe og samlinger,' skriver han.

Per Thøstesen var bag landsholdsgryderne ved sit første VM i 2002, og her 20 år senere skulle han igen kreere og servere maden ved VM i Qatar.

Det blev dog en kort fornøjelse for både Thøstesen og landsholdet, da de blev slået ud allerede efter gruppespillet.

Med kokkens pludselige stop, skal de danske landsholdsspillere måske til at undvære brunsviger, som Thøstesen har afsløret er en favorit blandt spillerne.

