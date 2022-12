Efter VM-nedtur: Gadekamp i Paris

Det franske nederlag i VM-finalen mod Argentina har fået temperamenterne til at blusse opå i flere store franske byer

Et nederlag i en VM-finale bringer ikke ligefrem de bedste følelser frem i folk.

Den kolossale skuffelse efter Frankrigs nederlag til Argentina fik søndag aften således franskmænd i tusindtal til at lufte deres frustrationer i hovedstaden Paris og en række af Frankrigs større byer.

Politiet mødte talstærkt op i den franske hovedstad. Foto: Charly Triballeau/AFP/Ritzau Scanpix

Journalisten Clément Lanot var på gaden og dokumenterede, hvordan Avenue des Champs-Élysées, der normalt bliver brugt til store fejringer som VM-triumfen for fire år siden, søndag aften var genstand for helt andre scener.

Kampklædte betjente var beordret i gaderne for at slå optøjerne ned, men det forhindrede ikke adskillige urostiftere at starte bål i gaderne, og det kom til kampe mellem vrede fans og ordensmagten.

I Lyon har der også været urostiftere på gaden, og det kom til kampe med politiet, der har måttet foretage omkring 15 anholdelser, oplyser præfekturet.

Også i Nice kom det til hårde kampe mellem de vrede fodboldfans og politiet, der blev tvunget tilbage og var nødsaget til at kaste tåregas for at sprede urostifterne:

Og i Bordeaux blev der flere steder stukket ild til skraldespande, da folk gik amok i gaderne:

