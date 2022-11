Efter VM-nedtur: Peter Møller freder Hjulmand

Danmark præsterede ved denne VM-slutrunde den værste af sin slags, da det kun blev til ét point i gruppen med Tunesien, Frankrig og Australien, hvor det blev til nederlag til de to sidstnævnte og uafgjort mod tuneserne.

Det dårlige resultat får dog ikke DBU's fodbolddirektør Peter Møller til at overveje om landstræner Kasper Hjulmand er den rette mand i jobbet. Det fortæller han om i et interview i TV-Avisen på DR1.

- Vi rigtig glade for Kasper. Vi har tro på, at han kan være med til at flytte holdet yderligere. Vi har tro på, at vi har et godt fodboldsystem i Danmark, der kan være med til at producere gode spillere - og så har vi også en tiltro til, at vi kan samle danskerne igen, når vi mødes igen til marts, fortæller Peter Møller.

Han understreger i den forbindelse, at det også er ham, der står med ansvaret, og at de er klar til at tage de tæsk, som skulle komme i form af kritik i den kommende tid.

I forbindelse med slutrunden har der også været en del fokus på de forhold, som er i Qatar, som blandt andet handler om brud på menneskerettigheder. Det er noget, som han dog ikke vil bruge som undskyldning. Det bliver dog til en lille melding til pressen om det.

- Men det er jo en præmis, der har kørt. Det er også medierne, der har en aktie i den del, og medierne kan sikkert også spørge sig selv om vinklingen og perspektiverne har været den rette hele tiden. Vi er nødt til at erkende, at al den snak, der har været om anførerbind, kvinders og migrantarbejdernes rettigheder, bæredygtighed i forhold til stadion, siger han og fortsætter:

- Det har været et tema, som vi ikke har kunne formå at lukke ordentligt ned, og det må vi selvfølgelig evaluere på efter. Det er ikke noget, som vi skal stå her og gøre. Men det har fyldt en del, helt sikkert. Men jeg mener ikke, at det har noget at gøre med de dårlige sportslig resultater, som vi har haft under denne slutrunde, fortæller Møller.

Selv har Hjulmand peget på, at han er både frustreret og ked af det efter det tidlige VM-exit.