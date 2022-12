Efter VM-skuffelse: - Et af de mest brutale job i verden

Danmark rasler ned ad verdensranglisten, og presset vokser på Kasper Hjulmand. En af dem, der selv har oplevet det enorme pres efter et VM-exit, er tidligere assistenttræner for landsholdet Peter Bonde

Der var store forventninger til det danske landshold under VM i Qatar, men slutrunden endte som en gigantisk skuffelse.

Danmark fik kun et point i tre kampe og måtte se sig selv slået hjem i gruppespillet.

Landstræner Kasper Hjulmands fodboldprojekt i Qatar får nu alvorlige konsekvenser for landsholdsfodbold.

Danmark falder nemlig fra 10. til 18. pladsen på FIFA's verdensrangliste, som er den dårligste placering siden 2017, og presset er voksende på landstræneren.

Præmissen for jobbet

Peter Bonde var i mange år en fast del af trænerstaben under daværende landstræner Morten Olsen.

Han er gået igennem lignende perioder som den landsholdet, Kasper Hjulmand og den nuværende trænerstab skal igennem i den kommende tid.

Hvad er det for et pres, Hjulmand og trænerstaben bliver mødt af lige nu?

Annonce:

- Det er et af de mest brutale jobs i verden. Spørg bare Hansi Flick (tysk landstræner red.) og Luis Enrique (spansk landstræner red.).

- Der er så mange mandagstrænere, der har en mening og sidder derhjemme og følger med, men det er jo dygtige trænere og spillere, vi har, siger Peter Bonde og fortsætter:

- Det er ligesom, hvis man taber en kamp i en almindelig turnering, så tænker man kun på at vinde igen. Presset er stort, og det er også større på landsholdet, men mekanismen gør jo, at man vil tage revanche efter en præstation, der ikke er så god.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Assistenttræner Peter Bonde og daværende landstræner Morten Olsen (th. red.) på træningsbanen i juni 2012. Foto: Jens Dresling.

Højt at flyve, dybt at falde

I 2010 var der ligesom i 2022 store forventninger til landsholdet forud for VM i fodbold, og dengang måtte man også se sig slået ud, inden det rigtig begyndte.

Hvordan oplevede du presset, da du var en del af landsholdets trænerstab?

Annonce:

- Ekstra Bladet skrev jo blandt andet i 2008 og 2009, at vi var det dårligste landshold i 30 år, så jeg kender godt til det pres, som landsholdet og trænerstaben møder lige nu. Alle mennesker har en mening om ens job, når man træner landsholdet.

- Presset er stort, men man ser fremad. Der er intet nyt i det her. Trænerne falder ikke ned i et hul, men de bliver mødt af folkedomstolen. Det er præmissen for jobbet.

Du har selv oplevet at ryge ud af en slutrunde, hvor forventningerne var meget store. Hvordan oplevede du det?

- Vi havde en bøvlet slutrunde i Sydafrika i 2010 og kom heldigt dertil. Men de efterfølgende to år var klart de år, hvor vi spillede bedst, imens jeg var på landsholdet, fortæller Bonde.

- Den reaktion kan man jo håbe, at landsholdet kan lave, tilføjer han.

Hans erfaring er, at det ikke er noget, som fansene vil gruble over i lang tid.

Hvor længe varede det?

- Til man vandt den næste kamp. Så simpelt er det. Det er både fodboldens styrke som den største sportsgren i verden, men alt opmærksomheden og fankulturen betyder også, at alle har en holdning, fortæller Bonde.

Annonce:

- Hvis man skal være i den her verden, så skal man fastholde fascinationen for sporten. Fans er fantastiske, men også ubarmhjertige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet efter det chokerende nederlag til Australien ved VM i Qatar. Foto: Gregers Tycho.

Selvom der er mørke skyer over DBU og landsholdet, har Peter Bonde fuld tiltro til Hjulmand.

- Jeg synes, Kasper er den bedste træner, som Danmark kan have lige nu. Han er det helt rigtige match, og jeg er meget tilfreds med, at han er landstræner, siger han.

DBU har ikke ønsket at stille op til et interview med Ekstra Bladet.