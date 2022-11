Ekspert til grin: Dét fortryder han nok nu

Bevares, det var da en artig overraskelse, da Iran tidligere fredag slog Wales 2-0 i VM's gruppe B.

Men den walisiske 'fodboldekspert' Robbie Savage har alligevel brændt nallerne noget så gevaldigt med sine udtalelser op til den vigtige kamp.

- Det er kun Iran, vi (Wales, red.) skal møde. Iran var elendige, elendige, og du tror, at Wales kommer til at slutte sidst i puljen? spurgte Robbie Savage den tidligere profil for bl.a. Blackburn og Celtic og nu radiovært Chris Sutton på BBC Radio ifølge Daily Mail.

Robbie Savage i aktion for Leicester, da han selv var aktiv. Foto: Rui Vieira

Savage fortsatte med foragt i stemmen.

- Jeg kunne stadig spille for Wales' landshold mod Iran, og vi ville vinde kampen alligevel. Så dårlige er Iran, og jeg tror, både Wales og USA slår Iran. Jeg har set alt på tv om Iran, og de er uduelige. Macclesfield (non league-holdet, som Savage ejer, red.) kan slå dem, lød det kækt fra den tidligere walisiske landsholdsspiller.

Chris Sutton forsøgte at dæmpe Savages udtalelser en smule, men lige lidt hjalp det.

Iran kunne lade jublen bryde løs. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Wales tabte 2-0 til Iran efter et rødt kort til keeper Wayne Hennessey og to iranske scoringer i overtiden.

Dermed er Wales sidst i sin gruppe og skal op mod England i sidste gruppekamp ...