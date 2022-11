Emiren ydmyget i ørkenteltet

KOMMENTAR: VM-åbningen fik et uværdigt forløb, da Qatars tilskuere allerede begyndte at udvandre i pausen i 2-0-nederlaget til Ecuador

DOHA (Ekstra Bladet): Der stod de så, de to bedste venner i verden. FIFA’s præsident, Gianni Infantino, og Qatars diktator, emir Tamin bin Hamad Al Thani. I spotlyset på Al Bayt Stadium. Og det var emiren, der førte ordet. Det har han gjort længe i det selskab.

Qatar har fået det VM, de har ønsket sig. Uden øl og med åbningskamp på det ørkentelt-lignende stadion, der har plads til 60.000 tilskuere. Udsolgt var der dog overraskende ikke, men endnu mere overraskende var det, at stadionspeakeren meddelte, at der var 67.000 til stede.

Flere tilskuere valgte at forlade stadion allerede i pausen. Foto: Lars Poulsen

Måske skyldes de tomme sæder, at var mange fanget i det trafikkaos, der i flere timer herskede på vejene frem mod stadion. Det tog således FIFA-bussen med Ekstra Bladets udsendte ombord to en halv time at køre 60 kilometer. Men det hjalp selvfølgelig heller ikke på sagen, at chaufføren først kørte til det forkerte stadion.

NU HAR ørkenstaten også kun haft 12 år til at forberede sig, og så gik det alligevel galt med logistikken.

Nogen har kaldt VM for emirens cup, og sådan virkede det da også, da Ecuador efter kun få minutters spil fik underkendt en scoring for en offside, som ikke mange kunne se. Festen skulle åbenbart ikke spoleres for tidligt.

MEN DET blev hurtigt en kamp, som Qatar slet ikke kunne komme ind i, og da keeperen Saad Alsheeb efter et kvarter lavede sin anden store fejl, denne gang begik han straffespark, var det tydeligt, at selv ikke Gianni Infantinos timelange, bizarre taler eller emirens multi-mange milliarder kan gøre Qatar til verdensmestre. Det smukke spil evner de ikke.

Og man må tro, at stemningen faldt markant i de dyre loger, hvor der trods et øl-forbud for fansene i fanzonen stadig blev serveret både øl og champagne. Der er forskel på folk i FIFA og emirens land.

Qatars målmand, Saad Alsheed, havde en mareridts-kamp. Foto: Lars Poulsen

I ØVRIGT var det emirens bror, sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, der havde trumfet øl-forbuddet igennem. Endnu et bevis på, at det er Qatar og ikke FIFA, der styrer VM. Men i logen kunne emiren dog trøste sig med sine gode venner, statslederne Erdogan fra Tyrkiet og Sissi fra Egypten.

En række fodboldpræsidenter var også til stede. Herunder UEFA’s Aleksander Ceferin. DBU’s’ formand, Jesper Møller, som ellers har beæret Qatar med et officielt besøg, var dog ikke til at få øje på. Men han har også længe haft det med at gemme sig.

UDEN FOR logerne bredte der sig hurtigt en apatisk stemning blandt de mange hvidklædte qatarere. Der var en stemningskoloni bag det ene mål, men ellers var der meget stille blandt de mange tusind hjemmebanefans. De blev let overmatchet af de få tusind tilskuere fra Ecuador, som var lette at genkende med deres kanariegule trøjer.

Efter pausen var der pludselig flere tusind tomme sæder. Selv på stemningsafsnittet var der faneflugt. Qatarerne udvandrere. Mere interesserede i fodbold er de altså heller ikke. Det er simpelthen ikke et VM værdigt. Qatar er ikke nogen fodboldnation. Det blev understreget i åbningskampen.

Ecuador besejrede let VM-værterne. Foto: Lars Poulsen

DET ER dog ikke kun Qatars landshold, som har lidt en trist skæbne på Al Bayt Stadium, som skal lægge græstæppe til ni kampe under slutrunden, herunder den ene semifinale.

Arenaen har en gusten forhistorie. Hele molevitten har kostet den nette sum af 5,8 milliarder kroner. Og den er som alt andet i Qatar bygget af migrantarbejdere fra fattige lande i Asien og Afrika.

FIFA havde lovet at holde øje med forholdene på stadionbyggerierne, men fodboldforbundet har også svigter her.

I 2020 blev det afsløret, at over hundrede arbejdere på Al Bayt Stadium ikke havde fået løn i syv måneder. Som det er set så ofte før i Qatar, kniber det med at betale løn til dem, der er nederst i hierarkiet.

QATARS VM-KOMITÉ havde været bekendt med de manglende lønudbetalinger i over et år, mens FIFA ikke havde opdaget noget som helst. Der blev først grebet ind, da Amnesty bankede på døren.

Det var arbejdere, som var bekymrede for deres familier, der er afhængige af den løn, de kan sende hjem fra Qatar til skolepenge og til mad og medicinudgifter.

Foto: Lars Poulsen

I forvejen er migrantarbejdere i Qatar ikke særligt godt lønnede, og derfor gør det ekstra ondt, når de stod og manglede helt op til 100.000 kroner på lønkontoen.

EN DEL af migrantarbejderne på Al Bayt-byggeriet kom i ekstra vanskeligheder, fordi de var blevet fanget i det slavelignende system, der stadig hersker i Qatar. Arbejderne et totalt i deres arbejdsgivers vold, og flere arbejdere på Al Bayt havde ud over manglende løn heller ikke fået tilladelse til at søge andet arbejde.

BLANDT de otte VM-stadioner er Al Bayt det med den dårligste historik. Menneskerettighedsorganisationen Business & Human Rights Resource Centre har fundet et hav af sager om manglende lønudbetalinger, manglende sikkerhed på byggeriet, manglende sundhedsordninger og desuden en række psykiske overgreb.

Al Bayt giver en dårlig smag i munden, og det er næppe heller et stadion, emiren har tænkt sig at besøge snart igen. Ydmygelsen mod Ecuador kommer til at svide lang tid endnu. Og så blev det alligevel ikke helt det VM, han havde ønsket sig. I stedet kan det blive en lang, grim nedtur. Jeg kan ikke se, at de tamme qatarer kan slå hverken Holland eller Senegal, som er de to øvrige hold i gruppen

