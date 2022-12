Emirens bizarre korruptionskampagne

DET ER absolut ikke uinteressant at betragte, hvad der foregår i skyggen af VM i Qatar. For eksempel var Qatars Emir op til weekenden vært for sin egen anti-korruptionspris.

Og det er ikke noget, jeg finder på.

Prisuddelingen fandt sted på Sheraton Doha Hotel, som er smukt placeret ved vandet i Qatars hovedstad.

Det er ganske paradoksalt med sådan en festivitas, når man tænker på, hvor mange millioner Qatar i 2010 brugte på at overbevise FIFA’s korrumperede eksekutivkomite om at placere VM i ørkenstaten.

Nå, men til stede ved ceremonien på Sheraton var selvfølgelig FIFA’s præsident Gianni Infantino, som er blevet Emirens trofaste følgesvend. Men hvad, der var en smule overraskende, var, at Rwandas præsident, Paul Kagame, også var på pletten. Rwanda deler pladsen som nummer 53 på verdens antikorruptions-indeks med Saudi-Arabien. Altså langt fra nogen mønsternation.

ALLIGEVEL var det Paul Kagame, som holdt hovedtalen, hvor han skamroste Emiren for afholdelsen af VM. Det bedste nogensinde, som man siger på de kanter. Og der blev ikke nævnt et ord om de mange afrikanske migrantarbejdere, som har mistet livet under forberedelserne af slutrunden.

Paul Kagame er blandt Infantinos nye venner. Foto: Ritzau Scanpix

Lige det med de døde bryder VM-cheferne sig ikke om at få stukket i næsen. Da en migrantarbejder fra Filippinerne døde under slutrunden, blev direktøren for VM-komiteen, Nasser Al Kharter, nærmest vred, da han blev konfronteret af en engelsk journalist.

- Er det virkelig noget, du vil spørge om nu? Altså døden er en naturlig del af livet, hvad enten den indtræffer på jobbet eller under søvnen, spruttede VM-chefen.

DET VAR mildest talt ikke særlig følsomt eller forstående. Men videre til den tætte forbindelse mellem Qatar, Rwanda og FIFA-præsidenten. Allerede i 2019 var de selvsamme personer samlet i Rwanda, hvor de festligholdt opførslen af et anti-korruptionsmonument i hovedstaden Kigali. Det virkede også besynderligt.

RWANDA er ikke noget paradis. Landet er kendt som et semidiktatur. Når det ikke er et fuldblods af slagsen, skyldes det, at der er en form for demokrati. Således vinder den tidligere guerillaleder Paul Kagame kun valgene med 99 procent af stemmerne. Det er præcis de samme stemmetal, Gianni Infantino har i FIFA. I Qatar bruger de ikke tid på valg. Her er der diktatur uden forbehold.

I Rwanda har Kagame foreløbigt siddet i 20 år. Han var i midten af 90’erne med til at rydde op efter folkedrabet på tutsierne, som kostede over en million mennesker livet. I dag rydder han op blandt sine politiske modstandere. I Human Rights Watchs årsrapport fra 2020 hedder det, at oppositionen til styret rask væk smides bag tremmer.

DAGENS ORDEN er vilkårlige tilbageholdelser, mishandling og tortur i officielle og uofficielle fængsler. Kritikere bliver fængslet, dræbt eller tvunget til at flygte ud af landet. Rwandas præsident har da heller ikke Vestens idealer hængende på sin opslagstavle. I stedet lader han sig inspirere af styret i Beijing.

Man kan roligt sige, at det er et specielt selskab, som FIFA’s præsident opsøger. Og næste år, nærmere bestemt 16. marts, har FIFA kongres i Rwanda. Her bliver Infantino genvalgt helt uden modkandidater.

SOM EN fodnote kan jeg tilføje, at Qatars VM-værter fredag i Belgien blev rodet ind i en gevaldig korruptionssag. Qatar er blandt andet mistænkt for at have købt sig til politisk indflydelse i EU-Parlamentet for at kunne afværge kritikken af den igangværende og omdiskuterede VM-slutrunde.

