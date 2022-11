En dansk fan: Victor alene i Qatar

Victor stod helt alene uden for det danske træningsanlæg uden at få et glimt af sine landholdshelte

Så stod han der!

Den glade, danske roligan iført en landsholdstrøje. Med nummer 8 – Delaney – på ryggen.

Den første, ægte danske fan, vi har mødt på vores vej rundt i Doha.

Victor fra Vejle stod ved indgangsporten til den danske træningsbase. Inde på den anden side af det høje hegn løb spillerne og trænede, mens 50 sikkerhedsvagter sørgede for sikkerheden rundt om anlægget.

Victor fra Vejle stod alene som den eneste danske fan ude foran det danske træningsanlæg. Foto: Lars Poulsen.

Vi er 30 km uden for Doha på Al-Sailiya Sports Club, hvor Danmark har sin træningsbase i et trøstesløst område. Langt ude på Lars Tyndskids Mark.

Bag den to en halv meter høje mur løb Kasper Hjulmands tropper og forberedte sig. Uden at blive forstyrret af hverken fans eller journalister.

Annonce:

Victor må stå og væbne sig med tålmodighed. Megen tålmodighed. Han kan heller ikke se nogen. Heller ikke sine store landsholdsidoler Thomas Delaney og Pierre Emile Højbjerg.

Indenfor murene studerede Kasper Hjulmand sine papirer forud for træningen. Det kunne Victor ikke se. Han var henvist til en plads på den anden side af den høje mur. Foto: Lars Poulsen.

Men han bliver alligevel stående i håbet om, at der pludselig dukker en dansk landsholdsspiller op ude bag det høje hegn.

Den unge fodboldglade dansker er ellers rejst langt for at se sine helte. Først den seks timer lange flyvetur til Doha og siden den besværlige rejse fra Dohas centrum til Al-Sailiya Sports Club.

- De havde fortalt mig, der gik en bus. Den kom aldrig, så til sidst endte jeg med at tage en Uber helt herud, siger Victor til Ekstra Bladet.

Til trods for Victor ikke fik hilst på sine danske fodboldhelte, virkede han glad for at være rejst til VM.

Victor er én af de blot 800 danskere, der har sikret sig billet til Danmarks kamp mod Tunesien tirsdag. Tunesien ventes at få støtte fra op imod 25-30.000 fans.

Victor skulle efter planen ikke være alene. Men hans ven er foreløbig strandet i Sofia, Bulgarien.

Annonce:

- En af mine kammerater skulle ankomme i dag (lørdag, red.) til Doha via Sofia. Men han har fået besked på, at flyet er aflyst og der går ikke et nyt fly før på mandag, forklarer Victor.

Det er planen, at Victor udover Danmarks første kamp også skal se en anden kamp under slutrunden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VM Manager: Se ekspertens hold til runde 1