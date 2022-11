'En del af noget lort'

DER FINDES en del pressemøder, som jeg ikke husker et ord af. Der findes også mange, som jeg ville ønske, jeg aldrig havde været til.

Og så findes der få som det, Kasper Hjulmand leverede efter nullerten mod Tunesien. Men det vil blive husket, det vil blive omtalt uden for landets grænser – og det kan ende med at give landstræneren problemer.

HAN LANGEDE ud efter FIFA, og han langede ud efter Qatar. Elegant, ja, men stadig med svirp nok, til at emiren og hans kronragede lakaj, FIFA-præsidenten Gianni Infantino, vil rykke lidt i læderstolene.

- Lige nu er jeg ikke sikker på, om jeg er en del af noget, jeg kan lide, sagde Hjulmand blandt andet og slog fast, at det var vigtigt at skifte retning.

Det kan jeg ikke tolke som andet end en henvisning til FIFA, der med Infantino i spidsen har haft den retning at kalde kritikere for racister frem for at se sig omkring i Qatar og give plads til fokus på de menneskerettigheder, som forbundet normalt påstår at gå op i.

Kasper Hjulmand mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen

NÅR KASPER HJULMAND har det svært i Qatar, skyldes det højst sandsynligt, at den danske landstræner er gået ind i jobbet med mere end kun en drøm om at vinde en slutrunde med Danmark.

Han vil gerne rykke noget uden for fodbolden. Han drømmer om mere empati i verden, fik han sagt på pressemødet i Qatar.

Det flugter ikke særlig godt med at være del af en verden, som alverdens diktatorer vasker deres image i, og hvor pengestrømmene ofte starter i nogle af verdens værste lande, inden de blandt andet også havner i Hjulmands lomme.

DET ER SVÆRT - om ikke umuligt - at holde sig på dydens smalle sti, hvis man vil være en del af fodbolden. Og det ved Kasper Hjulmand også.

Jeg tror bare ikke, at han havde regnet med, at FIFA ville kaste sig for fødderne af Qatar på den måde, som vi har set indtil videre.

Derfor forstår jeg godt, at Kasper Hjulmand har det svært som person og menneske lige nu. Men han kunne og burde have forudset det.

Jesper Møller i loungen i Qatar. Foto: Lars Poulsen

ALLE VIDSTE, at der ikke er plads til homoseksuelle i Qatar. De fleste vidste, at kvindesynet hører et andet århundrede til. Og mange havde nok forventet, at der ville blive truet med bål og brand, hvis man ville protestere mod det.

Jeg kan godt lide, at Danmark har en landstræner, der insisterer på ordentlighed, men skulle han så overhovedet være taget til VM i Qatar?

Nu håber Hjulmand på, at unge, progressive mennesker vil sikre, at fodbolden kæmper for at gøre noget godt. Altså det modsatte af, hvad fodboldens øverste organ har gang i lige nu.

MEN I STEDET for at håbe på alle andre burde Hjulmand i stedet kræve noget af sin egen formand, Jesper Møller, der sidder i vip-loungen sammen med Gianni Infantino.

Det er deroppe, det hele sejler. Det er deres skyld, at Kasper Hjulmand lige nu er en del af noget værre lort.