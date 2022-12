Endnu en journalist død under VM

En qatarsk fotojournalist døde pludseligt søndag, mens han dækkede VM - blot 48 timer efter amerikaneren Grant Wahl døde under en kamp

Blot 48 timer efter den amerikanske journalist Grant Wahl faldt død om under kampen mellem Argentina og Holland, er endnu en journalist død i forbindelse med VM-slutrunden.

Den qatarske fotojournalist Khalid al-Misslam døde således pludseligt søndag, oplyser mediet Gulf-Times.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Al Kass TV-fotojournalisten Khalid al-Misslam døde pludseligt, mens han dækkede VM i Qatar. Vi tror på Allahs nåde og tilgivelse for ham og sender vores dybeste kondolencer til hans familie, lyder det.

Han arbejdede for Al Kass TV, som siden har bekræftet dødsfaldet.

De nærmere omstændigheder er der til gengæld ikke kastet lys over, og dødsårsagen er dermed også foreløbig ukendt.

Annonce:

Amerikanske Grant Wahl døde som nævnt fredag aften, da han blev ramt af et hjerteanfald under kampen mellem Argentina og Holland, som han dækkede. Han blev forsøgt genoplivet på stadion, men stod ikke til at redde.

Siden har der blandt andet været kritik af, at der ikke var en hjertestarter til stede på stadion. Læs mere om den sag nedenfor.

Skandaløse scener, da VM-journalist døde

Superstjerne hylder afdød journalist

FIFA-præsident reagerer på dødsfald