Engelsk landstræner overvejer fremtiden

Gareth Southgate vil tage sig noget tid, før han tager en beslutning om sin fremtid som engelsk landstræner.

Det fortæller han efter Englands 1-2-nederlag til Frankrig lørdag ved VM i Qatar. Holdet er dermed ude af turneringen.

England nåede VM-semifinalen i 2018 og EM-finalen sidste år, men holdet har ventet i 56 år på at vinde et stort trofæ.

For Southgate er det nu tid til at tage bestik af situationen.

- Hver gang jeg har været færdig med en af de her turneringer, har jeg haft brug for tid til at tage de rigtige beslutninger. Man går igennem så mange forskellige følelser, og den energi, som det kræver at gå igennem turneringen, er enorm, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i de tidlige timer søndag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gareth Southgate vil tage sig god tid til at beslutte, om han fortsat har en fremtid som engelsk landstræner. Foto: Dylan Martinez

Annonce:

- Så jeg ønsker at tage den rigtige beslutning, hvornår det end bliver - både for holdet, for England og FA (fodboldforbundet, red.).

Southgates kontrakt løber frem til december 2024 og indeholder dermed det næste EM.

Han siger, at han er stolt af holdets præstation ved VM og endnu ikke vil planlægge for langt ud i fremtiden.

En af kampens hovedpersoner var engelske Harry Kane, der både brændte og scorede på et straffespark.

Men de fleste vil huske det brændte spark, der med syv minutter tilbage af den regulære spilletid endte med at blive meget afgørende.

- Det er en hård aften, siger Kane efterfølgende ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Jeg er ked af det. Det er holdet også. Vi troede fuldt og helt på, at vi kunne opnå noget særligt ved dette VM, men det var et spørgsmål om de små marginaler, fortsætter Kane og siger, at han 'som kaptajn' tager ansvaret på sig.

Han siger også, at spillerne støtter Southgate trods Englands kvartfinaleexit.

--------- SPLIT ELEMENT ---------