England bekræfter: Southgate bliver

Så er det helt officielt, at Gareth Southgate fortsætter som Englands landstræner frem mod EM om halvandet år.

Det oplyser det engelske fodboldforbund.

- Vi er glade for at kunne bekræfte, at Gareth Southgate fortsætter som Englands landstræner og vil stå i spidsen for vores EM 2024-kampagne. Gareth og Steve Holland (assistent, red.) har altid haft vores fulde støtte, og vores planlægning mod EM starter nu, siger Mark Bullingham, der er direktør i fodboldforbundet.

Den 52-årige landstræner har kontrakt frem til udgangen af 2024, men skabte selv tvivl om fremtiden ved at sige, at han ville overveje situationen efter Englands VM-exit mod Frankrig i kvartfinalen.

Southgate har været landstræner for England siden september 2016, hvor han blev forfremmet fra U21-landstræner. Han stod derfor også i spidsen for englænderne, da de tabte VM-semifinalen til Kroatien i 2018 og EM-finalen til Italien sidste år.

Han har desuden en fortid som manager i Middlesbrough.

I kvalifikationen til EM 2024 er England havnet i gruppe med Italien, Ukraine, Nordmakedonien og Malta.