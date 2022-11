England knuser naboerne: Buldrer videre fra gruppespillet

Marcus Rashford scorede to gange, da England sendte Wales ud af VM. Nu venter Senegal søndag

Wales skulle bruge et mindre mirakel, men var reelt aldrig tæt på at spille sig videre fra gruppespillet ved VM.

I stedet tog England med en sikker 3-0-sejr førstepladsen i gruppe B med syv point efter tre kampe.

Dermed skal England op mod Senegal, der blev nummer to i gruppe A i sin ottendedelsfinale, der afvikles søndag.

Marcus Rashford fik chancen fra start og markerede sig med to scoringer. Phil Foden fik også sin første startplads ved VM og kom på tavlen.

Kun et firemålsnederlag kunne forhindre England i at avancere, så der blev roteret på Gareth Southgates mandskab, hvilket gav plads til Marcus Rashford, Jordan Henderson, Phil Foden og Kyle Walker fra start.

Opgøret var dog meget som holdets tidligere kampe. England havde bolden meget og forsøgte at kontrollere kampen.

Mod Iran omsatte England sit overtag til en underholdende 6-2-sejr, mens det kneb gevaldigt med overhovedet at skabe chancer mod USA i et målløst opgør, hvor amerikanerne var farligst.

Første halvleg var mest som mod USA. England truede således kun sjældent den walisiske defensiv, og det var 0-0 efter tamme 45 minutter.

Anden halvleg var til gengæld mere som mod Iran. Wales-stjernen Gareth Bale gik ud i pausen, og i fraværet af talismanen kom holdet hurtigt bagud.

En af de nye, Marcus Rashford, misbrugte i første halvleg Englands hidtil største chance efter en duel med keeper Danny Ward, men efter 50 minutter tog han revanche.

Manchester United-profilen krøllede således bolden over muren og i nettet til 1-0 bag en ikke helt sagesløs Ward direkte på frispark.

To minutter senere pressede Rashford bolden fra Ben Davies, og Harry Kane smed et fladt indlæg til bageste stolpe, hvor Phil Foden nemt scorede sit første mål ved en større slutrunde.

Og efter 68 minutter blev kampen lukket og slukket. Rashford sparkede efter et par driblinger sit andet mål ind bag Ward.

England var i slutfasen tættere på 4-0, end Wales var på en reducering, men det endte uden flere scoringer.

