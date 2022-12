England vågnede op: Ét talent viste vejen

De engelske VM-stjerner spillede sig sikkert videre i turneringen med en 3-0 sejr over Senegal

En kedsommelig indledning på ottendedelsfinalen mellem England og Senegal endte i en overbevisende engelsk sejr.

De vandt med 3-0, og man må bare anerkende holdets kynisme og gåpåmod - især fra de unge stjerner.

Men trods de overbevisende sejrscifre var det langt fra en engelsk målfest hele vejen igennem.

Det lignede en skalle, men var faktisk en fejring af 1-0 scoringen, som Jordan Henderson (tv) satte ind på assist af Jude Bellingham (til højre). Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Dårligste fodboldkamp

Der gik ikke lang tid, før der tegnede sig et klart kampbillede - England på bolden, især over kanterne. Senegal på hurtige omstillinger med fokus på løbedueller med Harry Maguire.

Men tempoet var lavt og ideerne få.

Der skete intet...

- Er det her den dårligste fodboldkamp, du har overværet ved VM indtil videre? spurgte TV 2's kommentator Thomas Kristensen kollegaen Morten Bruun efter 25 minutters spil.

I store perioder i første halvleg var det faktisk langt mere underholdende at betragte tilskuerne.

Med ansigtsmaling, løvekostumer og hatte i landets røde, gule og grønne farver skabte de senegalesiske fans den fest, spillerne ikke formåede at levere på banen i den første halve time.

I det mindste var der fodboldfest blandt de senegalesiske tilskuere. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Men så...

...skete der endelig noget!

En af de spillere, der for alvor vågnede op, var Jude Bellingham - den eneste spiller i Englands trup, der til dagligt spiller uden for Premier League.

Dortmunds midtbanespiller leverede dét, som kampen havde manglet - tempo.

Og ironisk nok var det Senegal, der blev fanget i to omstillingslignende angreb, der begge resulterede i scoringer af henholdsvis Jordan Henderson og Harry Kane.

Begge havde Jude Bellingham som arkitekt, og det bare 19-årige talent ligner efterhånden Englands bedste spiller ved VM.

Jude Bellingham og Bukayo Saka - to af verdens største fodboldtalenter. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Skal være klar fra start

Med sin tredje VM-scoring afgjorde Bukayo Saka reelt kampen i starten af anden halvleg.

Dermed sluttede kampen ligeså kedeligt, som den startede.

De unge talenter ledte vejen for England i ottendedelsfinalen, og med Harry Kane som dygtig opspilsstation fungerede Englands offensiv som planlagt.

Men det var også mod et senegalesisk hold, der ganske enkelt ikke havde meget at byde på.

Og når England møder de franske verdensmestre i kvartfinalen 10. december er én ting sikker: England skal være klar fra start!

De har ikke råd til at være afhængige af en 19-årigs opvågnen efter 35 minutter.

Blodbold: Fodbold på de dødes grave