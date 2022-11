Eriksens mirakuløse comeback: - Er blevet mere dominerende

De kommenterede begge den på alle måder frygtelige kamp i Parken for knap halvandet år siden, da Christian Eriksen pludselig kollapsede i første halvleg af Danmarks åbningskamp mod Finland ved sidste års EM-slutrunde.

Både TV 2’s fodboldekspert Morten Bruun og TV3 Sports tv-kommentator Niels Christian Frederiksen forsøgte efter bedste evne at videreformidle de skrækindjagende minutter, hvor de forfærdede danske landsholdsspillere slog ring om deres holdkammerat, der kæmpede for livet mens tilskuere og tv-seere kun kunne se målløse og lamslåede til.

Gudskelov blev Eriksen genoplivet efter sit hjertestop, og hele Danmark kunne ånde lettet op.

Mirakuløst

Tirsdag spiller det danske landshold dets første kamp ved den udskældte VM-slutrunde i Qatar. Og Danmarks ubestridt største navn er igen det foretrukne valg som den offensive dirigent, når opgøret mod Tunesien sparkes i gang.

- Da Kasper Hjulmand (landstræner, red.) på et tidspunkt hævdede, at Eriksen ville komme tilbage i en endnu bedre udgave af sig selv, tænkte jeg nok, at det var for meget at forlange. Men jeg mener faktisk, at det har været tilfældet. Eriksen er i hvert fald ikke dårligere nu end før sit hjertestop, og det er i sig selv rimelig mirakuløst, siger Morten Bruun.

Den danske kreatør gik fra et forfærdeligt kollaps og resolut hjertemassage til indoperation af en hjertestarter og sidenhen en ophævelse af sin kontrakt i den italienske storklub Inter. Ved årsskiftet annoncerede Eriksen så, at han agtede at genoptage karrieren på grønsværen for senere at skrive under med danskerklubben Brentford.

Bare 16 måneder efter den skæbnesvangre aften i den danske nationalarena dribler Eriksen nu rundt på intet ringere end Old Trafford og har trodsigt kæmpet sig tilbage som ét af de absolut vigtigste rød-hvide kort på Hjulmands hånd.

Hævet bundniveau

Niels Christian Frederiksen, der til daglig følger Premier League umanerligt tæt, bakker op om Bruuns udmelding. Han opsummerer ligeledes den danske 10’ers comeback med et ord: Mirakuløst.

- Et hjertestop (for en elitesportsudøver, red.) fører ofte til et karrierestop. Alle der overværede kollapset og som måske bare har et perifert kendskab til, hvad et hjertestop kan gøre ved den menneskelige psyke, havde nok forestillet sig, at det også ville være scenariet for Eriksen. Men man må bare konstatere, at det stikmodsatte har været tilfældet, siger Niels Christian Frederiksen.

- Han har i stedet hævet sit bundniveau og nærmest været outstanding i den tid, der er gået, siden han gjorde comeback mod Newcastle i februar (for Brentford, red.). Det, som Eriksen har leveret, har virkelig været enestående, understreger tv-kommentatoren.

Mere toneangivende

Allerede i marts var Eriksen tilbage i rødt og hvidt, da han i en venskabskamp mod Holland på Amsterdam Arena med et klinisk langskud reducerede til 2-3 efter mindre end to minutter på banen. Den danske kreatørs genopstandelse på landsholdet var dermed en realitet.

Senere hen har Eriksen høstet store roser som en mere defensivt orienteret spilstyrer på Manchester Uniteds midtbane.

- Eriksen er blevet mere toneangivende på grønsværen. En mere voksen spiller. Han falder ikke længere ud af kampene, som han måske indimellem havde tendens til i starten af sin karriere. Nu er der meget få udsving. Han er altid blandt de bedste i Uniteds kampe og er blevet en utrolig vigtig spiller for Erik Ten Hag (Uniteds manager, red.), siger Niels Christian Frederiksen.

Ifølge Bruun er Eriksen vendt tilbage på en måde, hvor han i langt højere grad har grebet determineret ud efter taktstokken. Især på Hjulmands landshold.

- Eriksen er blevet mere toneangivende, i forhold til at han jo også er landsholdets bedste spiller. Jeg tror ikke, at det ligefrem falder ham naturligt som type at være chefdirigenten, men det virker til, at han har lettere ved det nu, konstaterer Morten Bruun.

- Det klæder hans spil at være så dominerende. Han må nemlig gerne være dominerende over for sine holdkammerater og sige: ‘Stik mig bolden – det er bedst for Danmark’. Det er i højere grad en opgave, han nu tager på sig. Ligesom Richard Møller Nielsen engang så snedigt sagde: Dem, der har evnerne, har også pligten, påpeger Bruun.

- Der hviler et tungt ansvar på hans skuldre

Da Christian Eriksen tilbage i januar annoncerede, at han agtede at vende tilbage på banen, slog han samtidig fast, at den altoverskyggende målsætning var at tage del i strabadserne ved VM i Qatar.

Siden det bemærkelsesværdige rød-hvide comeback 26. marts har Eriksen været fast mand i Kasper Hjulmands startopstilling.

Hvis VM-slutrunden i Qatar rent sportsligt skal blive en succes for Hjulmand og co. så skal Eriksen præstere sit bedste.

Det vurderer Morten Bruun, der forventer sig store ting af den danske 10’er.

- Han er tilbage som vores absolutte nøglespiller. Hvis Danmark skal spille en stor slutrunde, så skal Eriksen også gøre det, fastslår Morten Bruun.

- Vi må se i øjnene, at Mikkel Damsgaard lige nu blot er en skygge af sig selv, i forhold til den overbevisende rolle (som afløser for netop Eriksen red) han ellers spillede ved EM sidste år. Det er godt, at Danmarks skæbne i Qatar ikke afhænger af Damsgaard. Omvendt er det rigtig positivt, at Danmarks skæbne i stor stil nu afhænger af Eriksen, siger TV 2’s fodboldekspert.

TV3 Sports tv-kommentator Niels Christian Frederiksen er enig.

- Der hviler et tungt ansvar på skuldrene af Eriksen. Især, fordi vi ikke sådan for alvor er godt kørende på nier-positionen (spidsangriberen, red.). Det er Eriksens ansvar, at vi slår til rent offensivt, siger Niels Christian Frederiksen.

- Eriksen befinder sig i en mere fri rolle på landsholdet end i Manchester United. Og det, tror jeg, er sundt for landsholdet. Han skal fortsætte de gode takter, han allerede har vist. Han skal desuden levere en bedre slutrunde end i 2018 (VM i Rusland, red.), hvis kritikerne skal være tilfredse, siger han.