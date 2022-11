Ét spørgsmål kan han ikke svare på

- Det kan jeg ikke svare på. Det er et hypotetisk spørgsmål.

Man siger, det er en kæmpe ære at være landstræner. Men det er også en tjans, hvor man ikke kan købe lige præcis de spillere, der kan gøre holdet helt komplet.

Det lod Kasper Hjulmand pressen forstå, dagen inden Danmark tørner sammen med Frankrig.

Hvis han fik muligheden for at vælge en spiller blandt de franske superstjerner, så skal man gætte sig til svaret.

Der er ellers mange at vælge imellem.

- Jeg vil ikke begynde at udpege enkelte spillere.

- Jeg synes, vores hold er et stærkt hold. Jeg er glad for de spillere, jeg har. Hvis jeg var i en klub, kunne jeg købe spillere, men det er jeg ikke. Så det er et hypotetisk spørgsmål, sagde Kasper Hjulmand.

Foto: Lars Poulsen

Det var forventet, at den altid reflekterende danske landstræner ville svare sådan, men mon ikke han kunne komme i tanke om én, hvis det nu engang var blandt spillets regler i nationalfodbold.

Frankrig er forsvarende verdensmestre, og selvom skadeslisten er lang, kan landstræner Didier Deschamps vælge og vrage, når han skal sætte 11 spillere på banen.

De vælter sig i stjernestøv.

Startopstillingen mod Australien bød således på en fronttrio bestående af PSG's Kylian Mbappé, AC Milans Olivier Giroud og FC Barcelonas Ousmane Dembele.

Og så lå Antoine Griezmann endda lige bagved.

Fortællingen er den samme i bagkæden, hvor defensive topspillere, der er på kontrakt i de største europæiske klubber, kæmper om en plads fra start.

Heriblandt Dayot Upamecano, Theo Hernandez og Ibrahima Konaté.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

- Frankrig skal have et fuldstændig uhørt antal af skader, hvis de skal svækkes. De har en utrolig stor mængde af verdensklassespillere.

- De er fantastiske.. Men forhåbentlig kan vi gøre noget! Vi har scoret mod dem to gange i to kampe, så mon ikke vi kan gøre det igen?, forklarede Kasper Hjulmand, da de franske journalister spurgte til skaderne i Deschamps trup.

Kunne nu godt bruge Haaland

Landstræneren ville som nævnt ikke lege med i 'hvilken-spiller-fra-Frankrig-kunne-du-tænke-dig-legen', for han er glad for de spillere, han råder over i den danske lejr.

Men det er ikke ensbetydende med, at der render en norsk spiller rundt i Manchester City, som han nu godt kunne tænke sig på sit eget landshold.

- Jeg snakkede med Ståle (Solbakken - norsk landstræner, red.) inden og sagde, at hvis Erling (Haaland, red.) skal til VM, så kunne vi lige så godt låne ham, grinte Hjulmand.

-. Det har været fantastisk at se knægten vokse ind i fodboldverdenen, og hvor dygtig han er blevet. Stor kredit til ham. Jeg ved, der ligger meget arbejde bag at nå dertil. Han er en topspiller, som jeg har stor respekt for.

Erling Braut Haaland skiftede denne sommer til Manchester City og allerede skrevet historie i Premier League.

