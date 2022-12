Får vild tatovering efter VM-triumf

Samtlige af spillerne vil huske triumfen resten af sit liv.

Men bare for en sikkerhedsskyld har den argentinske stjernespiller Ángel Di María fået tatoveret et gigantisk VM-trofæ på sit højre lår for at være helt sikker på, at han aldrig glemmer den flotte triumf.

Den adrætte Juventus-kant spillede en stor rolle for Argentina under slutrunden, hvor han blandt andet scorede målet til 2-0 i finalen mod Frankrig efter et flot mønsterangreb af Argentina.

34-årige Di María kæmpede lidt med skadesproblemer under slutrunden og måtte blandt andet sidde over i semifinalen mod Kroatien.

Han var derfor tvivlsom forud for finalen, men i en besked til sin kone Jorgelina Cardoso, var den teknisk stærke offensivspiller overbevist om, at han både ville komme til at spille samt vinde VM-trofæet.

'Jeg kommer til at blive verdensmester, skat. Det står skrevet. Og jeg kommer til at score et mål,' skrev Di María i en Whatsapp besked, som Jorgelina Cardoso efterfølgende delte på sin Instagram.

Og man må i den grad sig, at argentineren fik ret, eftersom han både scorede og løftede VM-trofæet.