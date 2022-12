Færdig efter VM-ballade

26-årige André Onana skal ikke længere spille fodbold for Camerouns landshold.

Det skriver keeperen selv i en længere tekst på Twitter.

'Alle historier, ligegyldig hvor flotte de end må være, må slutte på et tidspunkt. Og min historie med det camerounske landshold er kommet til vejs ende. Spillere kommer og går, men Cameroun kommer før enhver person og spiller', skriver Onana.

'Jeg vil fortsat være fan, ligesom mere end 27 millioner camerounere også er det.'

Onana stod i Camerouns mål under holdets første kamp ved VM, men til den næste kamp var han bænket på grund af det, der blev kaldt disciplinære problemer.

Landstræner Rigobert Song hævdede, at André Onana selv havde bedt om at sidde over i kampen mod Serbien, men målmanden benægtede den version og sagde, at han ikke havde fået lov til at spille.

Det endte grimt. André Onana forlod VM-truppen og tog hjem.

Han nåede 34 landskampe siden debuten i 2016.