Fans ændrede dommers Wikipedia-side

Vi har alle gjort det - slået noget op på Wikipedia for at få et nemt og hurtigt svar på et eller andet.

Men man skal passe på!

Wikipedia er vores allesammens frie online encyklopædi, men når menigmand kan ændre på Wikipedia-siderne, skal man af og til tage dét, der står, med et gran salt.

Det skulle man blandt andet på den brasilianske dommer Wilton Sampaios Wikipedia-side under gårsdagens VM-kvartfinale i fodbold mellem England og Frankrig.

Hylder Pelé: Kom med det smukke fodbold

Artiklen fortsætter under billedet...

De engelske spillere var langt fra tilfredse med Sampaios dommerpræstation. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Her kom den 40-årige dommer i fokus efter flere kontroversielle kendelser i især Frankrigs favør.

Det fik utilfredse engelske fans til at ændre på Sampaios Wikipedia-side under kampen, og flere Twitter-brugere nåede at tage screenshots af de skøre tekster.

Annonce:

'Wilton Pereira Sampaio er en fransk fan og brasiliansk fodbolddommer. Han er i øjeblikket under efterforskning for fejlagtigt ikke at have tildelt England et straffespark efter et overfald på Harry Kane', lød Wikipedia-beskrivelsen af Sampaio under lørdagens kvartfinale.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Mirror beskriver desuden en anden tekst, der også fandt vej til dommerens Wikipedia-side.

Den starter på samme måde, men slutter med hidtil ukendte og ganske saftige oplysninger.

'Wilton Pereira Sampaio er en fransk fan og brasiliansk fodbolddommer. Han blev for nyligt tilbudt seksuelle ydelser af Kylian Mbappé for at favorisere Frankrig', stod der på Wikipedia-siden.

Alle ændringerne er nu blevet fjernet.

De franske forsvarende verdensmestre vandt med 2-1 og sendte dermed England ud af turneringen.

Superliga-drama: Hustru-tyveri, voldsdom og hån

--------- SPLIT ELEMENT ---------