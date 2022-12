Fans ikke i tvivl: Det var en stikpille

Undrede du dig også? Du var helt sikkert ikke den eneste.

For da Marokkos Achraf Hakimi i overlegen stil afgjorde straffesparkskonkurrencen mod Spanien med en fiks lille panenka, fejrede han det med en lettere speciel jubelscene, som var han en pingvin.

Nu viser det sig, at pingvin-jublen formentlig ikke var helt tilfældig.

Det er nemlig den selvsamme jubelscene, som Hakimi normalt laver sammen med klubkammeraten Sergio Ramos, når den ene eller den anden scorer for Paris Saint-Germain. Det skriver en række udenlandske medier.

Fans er derfor også overbeviste om, at jubelscenen var en hyldest til sin gode spanske ven og samtidig også en skjult stikpille til den spanske landstræner, Luis Enrique, der valgte at se bort fra Ramos til VM-slutrunden.

Et fravalg, der kom, selvom den spanske stjerne har været i forrygende form for sin franske storklub i den indeværende sæson.

Kort tid efter Spaniens VM-trup var offentliggjort, kom Hakimi da også sin gode ven til undsætning.

Foto: MANAN VATSYAYANA/Ritzau Scanpix

På Twitter skrev han ordene 'Ramos er den bedste forsvarsspiller i verden' og gjorde det dermed også klart, at han ikke havde meget forståelse for Enriques beslutning.

At det netop var Achraf Hakimi, der endte med at sende Spanien ud af VM, bliver heller ikke mindre kuriøst af, at den marokkanske stjerne er født i den spanske hovedstad, Madrid, og gennem størstedelen af sit liv har boet i landet med de stolte fodboldtraditioner.

Mens Spanien må pakke taskerne, er Hakimi og co. klar til kvartfinalen, hvor Portugal venter. Det opgør spilles lørdag klokken 16.00.