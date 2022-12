Farcen fortsætter: Overvejer kovending

FIFA-præsident, Gianni Infantino, afholdt fredag sit sidste pressemøde ved VM i Qatar inden finalen. Præsidenten kom voldsomt meget for sent, men havde flere nyheder med på mødet

Pressemøder med FIFA-præsidenten, Gianni Infantino, er aldrig kedelige, og det sidste pressemøde inden VM-finalen var ingen undtagelse.

Farcen begyndte nemlig allerede, inden det første ord var sagt på pressemødet. En halv time efter det planlagte starttidspunkt var Infantino endnu ikke til stede på scenen foran den fremmødte verdenspresse.

Først efter 60 minutters forsinkelse dukkede præsidenten op med undskyldningen om, at han havde deltaget i et møde med det såkaldte FIFA Council, som var trukket ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FIFA-præsident, Gianni Infantino, roste VM i Qatar til skyerne, inden han leverede flere opsigtsvækkende nyheder. Foto: Odd Andersen.

Genovervejer VM-format

Det internationale fodboldforbund, FIFA, vil genoverveje det nuværende VM-format forud for verdensmesterskaberne i fodbold i 2026.

Annonce:

I øjeblikket er der 32 nationer til stede ved VM, men når VM skal afholdes i 2026 i Nordamerika, hvor der blandt andet skal spilles i New York, Mexico City og Toronto, skal antallet af deltagende nationer stige til 48.

Planen var forud for VM, at der skal være tre hold i hver gruppe i stedet for de nuværende fire. To hold skal stadig gå videre fra gruppespillet.

Men efter VM i Qatar skal det drøftes, om man skal beholde fire hold pr. gruppe. Det sker, da FIFA mener, at gruppespillet med fire nationer i hver gruppe har været 'helt utrolig spændende' i år.

Infantino fortæller, at FIFA nu skal se nærmere på, om der skal være 16 grupper af tre hold eller 12 grupper af fire hold fremover.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gianni Infantino begynder sin anden periode som FIFA-præsident 16. marts 2023. Foto: Gareth Bumstead.

Udvider VM for klubhold

FIFA-præsident, Gianni Infantino, havde flere opsigtsvækkende nyheder med på fredagens pressemøde forud for VM-finalen mellem Argentina og Frankrig.

Han kunne nemlig afsløre, at VM for klubhold skal udvides, så antallet af deltagende klubber stiger fra 24 til 32 hold.

Ifølge FIFA's planer skal udvidelsen ske fra sommeren 2025.

Annonce:

Oprindeligt var det Infantino og FIFA's plan, at det allerede skulle ske fra 2021, hvor turneringen for klubhold skulle afholdes i Kina. Det blev dog spoleret af coronavirus, der hærgede det meste af verden.

- Det er klart, at der er detaljer, som skal diskuteres og besluttes, men 32-holdturneringen kommer til at ske, så det ligner en VM-slutrunde, sagde Gianni Infantino på pressemødet.

Indtil 2025 fortsætter turneringen i sin nuværende form, og det næste VM for klubhold afholdes i februar 2023 i Marokko.