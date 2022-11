Fatter intet: Cornelius-afbrænder går verden rundt

Det var bestemt ikke den mest sindsoprivende kamp med dansk deltagelse til en slutrunde, da Danmark og Tunesien spillede 0-0 tirsdag eftermiddag ved VM i Qatar.

Dog var der nok en hel del, som kom op ad stolen, da Andreas Cornelius fik muligheden for at heade bolden i kassen fra kort afstand. I stedet brændte han muligheden, og det er blevet bemærket i stor stil ude i verden.

Det gælder blandt andet det store, internationale fodboldsite Goal, som stiller spørgsmålet i deres overskrift til kampen 'Hvordan kunne han brænde?", hvor der også bliver nævnt, at Cornelius nok kommer til at få mareridt om afbrænderen.

Den spanske sportsavis AS var ligeledes i chok.

- Cornelius løb ind i stolpen, da det så ud til at være umuligt at brænde, lyder det blandt andet om FCK-angriberens indsats.

Samtidig er det på de sociale medier også blevet bemærket på de sociale medier, hvor den mest bemærkelsesværdige profil er SportBible med over 1,8 millioner følgere hev misseren frem, som hev en række likes og delinger.

Selv har Cornelius været ude og sætte ord på det i et interivew med Ritzau.

- Jeg kan heller ikke forstå, at jeg ikke scorede, men det var en mærkelig måde, chancen opstod på. Bolden gik igennem hele feltet. Det var en blød bold, og jeg var overrasket over, at den kom over til mig, men det var mærkeligt, at jeg ikke kunne få den i mål fra den afstand, lød det fra Cornelius, som dog slår fast, at han ikke græder over den brændte chance.

Der er dog en del at være bekymret for, hvis man er Kasper Hjulmand.