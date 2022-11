FCK-legende overgår alle til VM

En klokke vil ringe hos de fleste fodboldinteresserede danskere, når man nævner Atiba Hutchinson.

Især dem med en forkærlighed for FC København, hvor canadieren spillede med stor succes fra 2006 til 2010, inden han drog til PSV Eindhoven i Holland.

Midtbanespilleren er for første gang med ved en VM-slutrunde og har af én særlig grund stjålet opmærksomheden.

Han er VM's ældste markspiller med sine 39 år. Kun Mexicos reservekeeper Alfredo Talavera er ældre med sine 40 år, men han kommer næppe i aktion under slutrunden.

Hutchinson, der har spillet i tyrkiske Besiktas siden 2013, startede på banen i onsdagens sene kamp mod Belgien. Det var hans kamp nummer 99 for Canada.

Der er dog langt op til VM-rekord for den tidligere FCK'er, efter Egyptens Essam El-Hadary stod på mål i Rusland i 2018 en alder af 45 år og 161 dage...

Alder er bare et tal. I hvert fald for Atiba Hutchinson. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Atiba Hutchinson i fornemt mur-selskab med Hjalte Nørregaard, Jesper Grønkjær og William Kvist. Foto: Lars Poulsen

Han er kuriøst nok den eneste i Canadas trup, som var født, da landet spillede sin hidtil eneste VM-slutrunde i 1986, og den fremskredne alder blev da også bemærket af Canadas største stjerne Alphonso Davies på et pressemøde.

- Hans historie har virkelig været utrolig. At han har den alder og stadig er i stand til at spille på den måde, det viser bare, at han tager sig af sin krop og gør de rigtige ting udenfor banen. Jeg mener, at han fortjener at være med til VM, siger Bayern München-spilleren ifølge 90min.

Atiba Hutchinson var en stor profil for FC København, hvor han spillede 215 officielle kampe og scorede 29 mål. Han var med til at vinde fire danske mesterskaber og en enkelt pokaltitel.

Hutchinson fik en times tid på banen, da Canada tabte 0-1 til Belgien onsdag aften.