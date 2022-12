FCK-stjerne i massiv modvind: Det var bare en joke

Kamil Grabara gik igennem nogle hektiske dage før VM, hvor han først blev udeladt af truppen og sidenhen kom med som følge af en slem skade til Bartłomiej Drągowski.

Inden skaden til Spezia-keeperen nåede FCK-stjernen at kommentere på, at han ikke var en del af landstræner Czesław Michniewiczs 26 mands trup.

- I sidste ende er jeg jo polak, og jeg vil altid holde med landsholdet. Men der er jo også et andet landshold, som spiller i rødt og hvidt, som jeg afgjort også vil heppe på. Rent faktisk tror jeg, at det ene landshold har en lidt bedre chance til VM end det andet, så mon ikke, at jeg skifter trøje undervejs og lærer en ny nationalmelodi, sagde Grabara til Tipsbladet.

Kommentaren skabte røre i Polen, hvor Kamil Grabara kom i modvind både blandt fans og fodboldeksperter.

- Jeg glemmer slet ikke, at nogen har gjort noget så dumt. På den anden side kommer han endnu engang ud med sådan en opvisning i medierne, som er fuldstændig ubrugelig, sagde den tidligere polske fodboldspiller og nuværende ekspert Marek Koźmiński.

Kamil Grabara til træning med landsholdet i Qatar. Foto: Andrej Isakovic

Nu har Kamil Grabara så haft mulighed for at forsvare sig selv på fredagens pressemøde forud for Polens kamp mod Frankrig søndag eftermiddag ved VM i Qatar.

- Jeg tænker på, hvordan det er at lave vittigheder. Folk laver som regel jokes, men fodboldspillere har det nok sværere med det. Det var situationen omkring, at jeg ville tage et dansk statsborgerskab. Det er bare en joke sagt med et smil på læben til slut i samtalen, siger Kamil Grabara ifølge polske Gazeta.pl og fortsætter.

- Jeg forstår, at det er meget nemt at tage en sætning ud af et interview, men det er værd at citere mere, fordi jeg sagde også, at jeg føler mig polsk og støtter Polen.

23-årige Kamil Grabara er med som Polens tredjemålmand, hvor Wojciech Szczęsny er det klare førstevalg. Juventus-målmanden har stået Polens første tre kampe, hvor man har sikret sig en billet til 1/8-delsfinalen mod Frankrig.

Kamil Grabara har indtil videre noteret sig for en enkelt landskamp i en 2-1-sejr over Wales i Nations League.

