Fest-scener på Frankrigs hotel

Da den famøse fodboldsang 'Will Grigg's On Fire' bragede ud af højttalerne, eksploderede stemningen.

På det hotel, hvor Frankrig bor under VM i Qatar, gik det alt andet end stille for sig, da franskmændene returnerede efter 2-0-sejren over Marokko i semifinalen.

Her festede Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Raphaël Varane og mange af de andre franske stjerner nemlig løs.

Flere gange tidligere under VM er vindende hold blevet modtaget på deres hotel med festlignende tilstande.

Både England og Holland oplevede det efter deres sejre i ottendedelsfinalerne, og Hollands landstræner Louis van Gaal så blandt andre ud til at nyde modtagelsen.

Allerede kort efter Frankrigs semifinale-sejr var stemningen i omklædningsrummet helt i top.

Her blev der kastet med vand, råbt og skreget.

På søndag spiller franskmændene deres fjerde VM-finale ud af de sidste syv, hvilket i sig selv er ganske imponerende.

Frankrig er forsvarende verdensmestre, men kan forvente hård modstand i form af Argentina og Lionel Messi.

Kampstart er klokken 16.