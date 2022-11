FIFA advarer Qatar: Anhold ikke voldtægtsofre

I Qatar er sex udenfor ægteskabet at betragte som en kriminel handling, og derfor har FIFA i en sikkerhedsbriefing bedt politiet i Qatar om ikke at anholde fans, der bliver ofre for voldtægt eller et seksuelt overgreb

Lad være med at anholde eller kriminalisere kvindelige voldtægtsofre.

Sådan lyder opfordringen til Qatars politibetjente i en briefing fra FIFAs sikkerhedskomité, der refereres i de britiske medier Daily Mail og The Mirror.

- Retshåndhævelse kan kun blive involveret, hvis der er mistanke om seksuel vold eller misbrug mod kvinder.

- Kvinder vil ikke blive anklaget, hvis de anmelder voldtægt eller seksuel chikane eller vold, skriver FIFA blandt andet ifølge medierne.

Og det er ikke normal kutyme i ørkenstaten Qatar, hvor sex udenfor ægteskabet - herunder voldtægter - kan koste kvinder op mod 100 piskeslag og syv års fængsel.

Det var nøjagtig, hvad Paola Schietekat, en mexicansk ansat i VM's organisationskomitee, blev idømt, da hun sidste år fortalte, at hun var blevet voldtaget og truet på livet af en kollega under sit arbejde i Qatar.

Annonce:

Manden blev frifundet for anklagerne, men Schietekat blev sigtet for at have haft sex udenfor ægteskabet og forlod landet efter at have fået at vide, at den eneste måde, hun kunne undgå en dom på, var at gifte sig med manden, der voldtog hende.

I april i år besluttede en Qatar-dommer til slut at droppe sagen mod hende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Qatars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani og FIFAs præsident Gianni Infantino. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Dokument ikke godkendt af Qatar

I dokumentet, som FIFA har sendt til Qatars politi, rådgiver fodboldforbundet også om gravide kvinder, der søger lægehjælp i forbindelse med turneringen.

Normalt bliver gravide kvinder i Qatar i sådanne situationer nemlig sat under mistanke, hvis de ikke er gift under Qatars strenge love.

Og det vil FIFA ikke have.

De slår i briefingen derfor fast, at gravide kvinder skal være i stand til at modtage lægehjælp, og at de 'uanset omstændighederne' ikke vil blive anklaget.

Sidst men ikke mindst instruerer FIFA, ifølge det britiske medie Metro, Qatars politi om ikke at nærme sig eller tilbageholde personer, der 'viser regnbuen eller andre seksuelle identitetsflag'.

Annonce:

Mediet skriver, at dokumentet, som FIFA har formuleret, ikke er blevet udviklet eller godkendt af nogen statslig instans i Qatar.

Flere af elementerne i FIFA's sikkerhedsbriefing betragtes dermed som et forsøg på at tilsidesætte Qatars love.