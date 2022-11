FIFA-præsident bønfalder Rusland: - Hold våbenhvile

Gianni Infantino ser gerne, at der bliver oprettet en våbenhvile i krigen i Ukraine, mens VM løber af stablen

FIFA's udskældte præsident, Gianni Infantino, opfordrer til våbenhvile i krigen i Ukraine, når VM bliver sparket i gang i denne uge.

Det fortalte han på G20-topmødet, der bliver afholdt på Bali, hvor store ledere fra forskellige nationer var samlet for at diskutere verdenssituationen.

- Min bøn til jer allesammen er at tænke i en midlertidig våbenhvile på en måned, mens verdensmesterskaberne bliver spillet, eller noget andet, der kan indlede en de første skridt i en dialog omkring fred, sagde Infantino, der håber på, at hans tidligere samarbejdspartner Vladimir Putin vil gå med til en våbenhvile under slutrunden.

Foto: Damir Sagolj/Ritzau Scanpix

Infantino og Putin havde et indgående samarbejde i flere år op til den seneste VM-slutrunde, der blev afholdt i Rusland, hvilket også affødte stor kritik af FIFA.

Få overblikket over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine her.

Annonce:

Fodbold samler verden

Den 52-årige FIFA-boss forklarede ydermere på mødet, at fodbold ikke kan løse alle verdens problemer, men det er et sted, hvor man kan mødes på kryds og tværs af nationer og kulturer.

Dertil har FIFA også produceret en video med en række af de største fodboldstjerner i verden med sloganet 'Football unites the world' (Fodbold samler verden red.)

Al snakken fra Infantino omkring at samle verden gennem fodbold kan dog fremstå temmelig hult, når man ser på det kommende VM i Qatar.

Her har migrantarbejdere arbejdet under kummerlige forhold, hvilket har resulteret i flere tusinde dødsfald.

Dertil er der de helt basale menneskerettigheder, der ikke bliver opfyldt i landet. Det er blandt andet forbudt at være homoseksuel i landet.

Den udskældte slutrunde sparkes i gang 20. november.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

USA bærer regnbuelogo på træningstrøjer under VM i Qatar

Afviser blankt: - Spørg vores direktør

Tyskland sender kritisk VM-signal