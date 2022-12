FIFA-præsident reagerer på dødsfald

Den amerikanske journalist Grant Wahl var på stadion for at dække Argentinas kvartfinale mod Holland fredag aften, da han pludselig faldt om og døde.

Nu reagerer FIFA's præsident, Gianni Infantino, på den tragiske nyhed.

- Det er med vantro og umådelig tristhed, at jeg er blevet bekendt med døden af den anerkendte sportsjournalist Grant Wahl, lyder ordene fra Infantino i en officiel FIFA-pressemeddelelse.

- For bare få dage siden blev Grant hyldet af FIFA og AIPS (International forening for sportsjournalister, red.) for sin deltagelse ved otte VM-slutrunder. Hans karriere inkluderede også dækningen af adskillige VM-slutrunder for kvinder, ligesom han har været vært for andre internationale sportsbegivenheder.

- Hans kærlighed til fodbold var enorm, og hans rapportering vil blive savnet af alle, der følger det globale spil.

- På vegne af FIFA og fodboldfællesskabet udtrykker vi vores dybeste kondolencer til hans kone, Céline, hans familie, og hans venner i denne svære tid, slutter Infantino.

Ekstra Bladet interviewede Grant Wall i Qatar kort før hans død. Foto: Rasmus Glud

Ifølge avisen Wall Street Journal blev det af lokale sundhedsarbejdere fastslået, at Grant Wahl døde af et hjertetilfælde.

Hans bror, Eric Wahl, er dog overbevist om, at der er tale om et drab.

Grant Wahl blev lynhurtigt verdenskendt, da han blev tilbageholdt ved en kamp mellem USA og Wales, fordi han bar en regnbuefarvet t-shirt.

Ekstra Bladet talte i den forbindelse med Grant Wahl, der fortalte, at han siden episoden var blevet oversvømmet med dødstrusler.

Wahl skrev mandag på sin hjemmeside, at han havde været på hospitalet, mens han var i Qatar.

- Endelig brød min krop sammen. Det er, hvad tre uger med meget lidt søvn, meget stress og masser af arbejde kan gøre ved dig, skrev Wahl.

- Det, som havde været en forkølelse i løbet af de seneste ti dage, blev til noget mere alvorligt på den aften, hvor USA og Holland spillede, og jeg kunne mærke et nyt niveau af pres og utilpashed i den øvre del af brystregionen.

Wahl er tidligere journalist for magasinet Sports Illustrated. Op til sin død skrev han blandt andet indlæg på onlineplatformen Substack.

