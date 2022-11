Flået ud: Tæt på rødt kort

Kasper Hjulmand tog ingen chancer med Andreas Cornelius, der efter et gult kort blev skiftet ud i pausen

For fem måneder siden spiste han Frankrig med to scoringer og blev matchvinder i 2-1 sejren over verdensmestrene.

Lørdag aften var et antiklimaks for Andreas Cornelius, der fik lov at spille fra start, men blev flået ud efter første halvleg mod Frankrig.

- Jeg havde fået et gult kort og efterfølgende lavet et par frispark. Fjerdedommeren var forbi vores bænk og sige, at jeg lænede mig for meget op af en rød billet.

- Så det var rigtigt med udskiftningen, fordi det havde været katastrofalt at spille i undertal mod Frankrig, forklarer Andreas Cornelius.

Andreas Cornelius fik gult og blev flået ud i pausen. Han var tæt på rødt kort, havde fjerdedommeren fortalt den danske bænk. Foto: Lars Poulsen.

Han havde Danmarks farligste forsøg før pausen, da han i en god position i feltet slet ikke ramte det franske mål. Han sparkede i sidenettet.

- Vores præstation var et fremskridt i forhold til kampen mod Tunesien. Der er flere ting vi kan bygge videre på til kampen mod Australien, mener Andreas Cornelius, der kan se frem til et gensyn med holdkammeraten Mathew Ryan, der er anfører for Australien.

Nu har både Andreas Cornelius, Kasper Dolberg og Martin Braithwaite fået chancen som spidsangriber for Danmark i løbet af de to første kampe uden at score.

De skyder med løs krudt de danske angribere.

Den går ikke onsdag mod Australien.

Her er kravet en sejr, hvis Danmark skal leve videre ved VM.

Et exit allerede fra gruppespillet vil være en klar fiasko for Hjulmands tropper, der også drømte stort inden VM-slutrunden begyndte.

