Første gang i 12 år

Landstræneren var stærkt utilfreds med, han ikke kunne få træningsanlægget i ro og fred efter et kvarters åben træning.

Det hører til sjældenhederne, at det danske fodboldlandshold møder modstand fra det afrikanske kontinent.

Forud for tirsdagens VM-premiere mod Tunesien er det 12,5 år siden, at Danmark senest har mødt et afrikansk hold. Det var VM-gruppekampen mod Cameroun i 2010. Christian Eriksen sad på bænken i hele den kamp, mens Simon Kjær fik fuld spilletid.

Det kan være udfordrende at møde hold, der stilmæssigt afviger fra de europæiske modstandere, som Danmark ofte møder. Derfor prøvede landsholdet at arrangere en kamp mod et afrikansk hold tidligere i år, siger Kasper Hjulmand.

- Vi ville gerne have spillet mod et afrikansk hold i marts, men det var ikke muligt at få arrangeret, siger landstræneren, som alligevel er fortrøstningsfuld.

- Jeg synes, vi står et sted, hvor vi er i stand til at spille mod forskellige typer hold. Vi har vores egen måde at spille på, men vi kan også lave justeringer undervejs i kampene, hvis det er påkrævet, siger Hjulmand.

Sammen med sine analytikere har han studeret det tunesiske hold grundigt. Han forventer at møde et hold med både tekniske og fysiske styrker.

Det eksemplificeres ved de to tunesiske VM-spillere fra Superligaen: OB-angriberen Issam Jebali fra Majaz al Bab og Brøndby-midtbanen Anis Ben Slimane fra Høje Gladsaxe.

- Tunesiens hold gør det til en rigtig farlig kamp. Det er et af de hold, mange forventer, at vi bare skal slå. Vi satser også på at vinde, men det bliver en svær kamp på mange måder, siger Hjulmand.

Ved VM-slutrunden for fire år siden, løb landsholdet også ind i en for holdet ukendt fodboldstørrelse i premierekampen mod Peru. Selv om sydamerikanerne var gransket nøje, fik de danske spillere sig alligevel en overraskelse, husker Yussuf Poulsen.

- Det var første gang, jeg skulle spille mod et sydamerikansk hold, og vi blev overrasket over, hvordan de spillede. Vi var pressede i den kamp.

- Peru spillede meget mere på førsteberøringen, end vi havde regnet med, og de var eddermame gode til det. Peru var ikke struktureret på samme måde i deres forsvarsspil, som man ser med de fleste europæiske hold.

- De turde godt stå mand-mand nede bagved og presse os højt. Det skulle vi lige finde ud af at løse, og det gjorde vi også i en enkelt situation, siger Poulsen med henvisning til sit matchvindermål i den kamp.

Han er overbevist om, at holdet ikke får et nyt VM-chok mod Tunesien.

- Jeg tror ikke, at vi bliver overrasket den her gang, for nu har vi en masse spillere, der har prøvet en hel masse. I 2018 var det de fleste spilleres første slutrunde, og det er det ikke den her gang.

- Vi har prøvet at spille mod flere forskellige typer modstandere nu, siger Yussuf Poulsen.

VM-gruppekampen mellem Danmark og Tunesien begynder klokken 14 dansk tid.

