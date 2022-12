Første gang nogensinde: Nul anholdte

Det er første gang nogensinde, at ingen engelske fans er blevet anholdt ved en VM-slutrunde

Det lyder helt absurd, men den er altså god nok.

For første gang nogensinde er der ikke nogen engelske fans, der er blevet anholdt under en VM-slutrunde.

Det siger Mark Roberts, der er øverst ansvarlig for den engelske politienhed til Mirror.

- Der var nul sammenstød med politiet, og der var nul anholdelser af briter under slutrunden.

- De engelske og walisiske fans opførte sig helt eksemplarisk, siger Roberts.

Ifølge Mark Roberts var der 3.000 fans til gruppekampene og 3.500 fans til de to knockoutkampe, som England nåede at spille ved slutrunden i Qatar, før de blev slået ud af Frankrig i kvartfinalen.

En af hovedårsagerne til den eksemplariske opførsel hos de engelske fans var den utrolig strenge alkoholpolitik, der gjorde, at fans kun kunne indtage alkohol i særlige zoner.

Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

- Det vil være forkert at sige, at de strenge alkoholkrav var den eneste årsag til den gode opførsel, men jeg er sikker på, at det hjalp til en vis grad, siger Roberts.

De engelske fans er ellers kendt for at være nogle rigtige ballademagere, og ved de tre seneste slutrunder har de da også trukket overskrifter for deres opførsel.

Ved VM i Frankrig i 2016 havnede engelske og russiske fans i et voldsomt slagsmål i Marseille, hvor flere kom alvorligt til skade.

To år senere ved VM i Rusland blev tre engelske fans anholdt, og sidste sommer før EM-finalen mellem England og Italien stormede de engelske fans indgangene før finalen.

