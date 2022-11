Forbandelsen hviler over dem

De er den nation med flest VM-titler, men det er over 20 år siden, at Brasilien senest var i en VM-finale. Thomas Gravesen har dem som sin store favorit og nævner én stjerne, han har høje forventninger til

Der er bare noget magisk over de brasilianske sambarytmer til verdensmesterskaberne.

Men det er ved at være noget tid siden, at landet med hele fem VM-titler senest tryllebandt kloden.

Vi skal skrue tiden over 20 år tilbage for at finde den seneste brasilianske finale, da Ronaldo blev dobbelt målscorer i sejren over Tyskland.

Siden da har der hvilet en forbandelse over dem. Kun én semifinale er det blevet til, men den får brasilianerne også mareridt over. Cifrene lød på katastrofale 1-7 på hjemmebane i 2014 mod tyskerne.

20 år uden brasiliansk deltagelse i finalerne er lang tid. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Men nu bør det være. Det mener fodboldekspert Thomas Gravesen, der selv var med til VM, da Brasilien strøg til tops i 2002.

- Jeg er lige så spændt som alle andre til at se den kamp i aften. Meget endda. De har jo et uhyggeligt angreb.

- Det bliver en kæmpe turnering for Brasilien. De er FAVORITTEN til at vinde verdensmesterskabet. Jeg ved godt, at vi har set Frankrig vinde 4-1. Vi har set Spanien og England gøre det godt, men jeg har dem som favoritten, siger 'Graver' til Ekstra Bladet.

Brasilien træder ind i turneringen torsdag aften. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

- De har bygget et hold op over en årrække og fundet hinanden. Jeg tror, at det godt kan gå hen og peake. De er vant til varmen. Jeg tror, at det her VM ligger til Brasilien.

Bliver Vinícius den store oplevelse?

Gravesen peger på to offensive stjerner, der kan blive altafgørende.

- Der er rigtig mange individuelle spillere på holdet, der kan noget på egen hånd. Hvis jeg skal fremhæve en, som ikke skal være Neymar, vil jeg fremhæve Vinícius Júnior. Han kan blive VM's helt, helt store stjerne. Han scorer mål og sætter folk af.

- Jeg så en video fra den brasilianske træningslejr. De har højt humør, smil, rytmer og varme. De skal være tre uger sammen. De er gode til at være venner i de tre uger og få det til at fungere.

Stemningen er fremragende i brassernes lejr. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Landstræner Tite er naturligvis også godt klar over, at presset er enormt.

- Brasilien har den største historie inden for fodbold, og med den arv kommer presset altid.

- Vi har nogle af de spillere, der får den største medieopmærksomhed i verden, så vi tager det naturligt. Det er vores drøm at vinde et VM. Presset er uundgåeligt, sagde han onsdag.

Torsdag aften klokken 20 er der kampstart mod Serbien.