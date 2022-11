Forbudt af FIFA: Nu er alt udsolgt

Det har endnu ikke været i spil ved VM, men det meget omtalte OneLove-armbind, som det ellers var planlagt, at blandt andet den danske landsholdsanfører Simon Kjær skulle have på.

Sådan blev det altså ikke, ligesom der heller ikke er udsigt til, at det kommer til at ske. Populariteten om armbindet er dog helt oppe og ringe, og den hollandske producent Badge Direct BV nu melder helt udsolgt. Det fortæller deres direktør Roland Heerkens i et interview med Reuters.

- Det store boom kom faktisk ved, at VM var ved døren, og så har det helt sikkert også været (medvirkende red.), at FIFA ikke har tilladt disse anførerbind at komme på banen, lyder det fra ham.

Samlet set skulle der allerede være solgt 10.000 af dem.

Tidligere har spillere som både førnævnte Kjær samt Harry Kane, Gareth Bale og Joshua Kimmich båret den ved Nations League-kampe, men ved VM er det altså ikke i orden.

Det har skulle være et symbol på, hvordan man så på, at homoseksualitet i Qatar bliver straffet med fængsel.

FIFA har forud for kampene slået fast, at disse armbind kan ende med, at spilleren som minimum kommer til at få et gult kort.

DBU's formand Jesper Møller har i kølvandet på dette været ude med en melding om, at han er decideret vred. Læs mere om det her.