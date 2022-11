Forelskelsen er falmet: - Hvorfor er I ikke så gode?

Spørgsmålet var fair og lige på til Kasper Hjulmand efter nederlaget på 2-1 til Frankrig.

Det understregede også, hvor danskerne står efter to kampe ved et VM, som mange fodboldelskere verden over – muligvis også den spørgende udenlandske journalist - havde glædet sig til på Danmarks vegne efter en flot EM-slutrunde.

Danmarks landshold stråler bare ikke helt på samme måde længere.

- For et år siden blev hele Europa forelsket i jeres hold… Hvorfor er I ikke startet lige så godt i denne turnering?

- Jeg må sige, at du har ret i forhold til Tunesien. Vi var ikke tilfredse med vores præstation, men jeg har stor respekt for VM-kampe. Det er tæt, og det er andre slags kampe. Ja, vi var ikke gode i den kamp, startede Hjulmand og fortsatte:

Simon Kjær dirigerede fra bænken med Hjulmand bag sig. Foto: Lars Poulsen

- Man kan ikke forvente … vi spillede under EM mod Belgien, hvor vi spillede godt fra start, men vi tabte 2-1. Lad os se, hvad der sker. Vi håber, vi kan komme tilbage på sporet. Vi håber, vi kan vinde den næste kamp. Vi har stor respekt for Australien. Og måske vil vi se den samme slags angrebsfodbold, men du kan ikke forvente at trykke på en knap og score en masse mål.

Danmark havde ved EM også en udfordring med angribere, men det var i den positive retning, hvor Kasper Dolberg spillede sig bedre og bedre, mens Jonas Wind sad og trippede, og kantspillerne bidrog med farlighed.

Det har ikke været tilfældet i de første to VM-kampe.

- Jeg synes, vi har mange gode angribere. Vi var tæt på i dag. Martin Braithwaite havde en rigtig god chance. Vi så også Cornelius med en god chance i første halvleg. Jeg kan godt lide de angribere, vi har i Danmark. De skal nok vise deres værd.

Landstræner Kasper Hjulmand med bøjet hoved. Foto: Lars Poulsen

- Og på vores hold er der mange forskellige målscorere. I 2021 havde vi 18 forskellige målscorere, og det viser, at vores mål kommer fra mange forskellige spillere. Efter otte VM-kvalifikationskampe havde vi otte sejre, og vi havde scoret 29 mål, så vi har et godt hold. Vi har gode angribere og spillere over hele banen, lød det fra Hjulmand.

Danmark har dog stadig chancen for at gå videre. Men Hjulmand har ikke skæbnen i egne hænder.

- Vi kan ikke selv bestemme, og det er det, som 2-1-målet forandrede. 1-1 havde været et væsentligt andet scenario – også fordi Frankrig så skulle ud at have noget i den sidste kamp,

- Mange tager resultater for givet til VM, men det er bare noget andet. Det er meget tæt, og man kan ikke forvente noget. Australien kæmper med næb og kløer og har en fantastisk spirit i deres hold. Det bliver en tæt kamp. Vi vil gøre alt for at vinde kampen

