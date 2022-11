Forsvarer Qatar-tur: Mange politiske møder

DBU-direktør Jakob Jensen mener ikke, at der er grund til at kritisere de medlemmer af unionens bestyrelse, der rejser til VM

Der er skåret voldsomt ned på rejseaktiviteten til Qatar fra DBUs side ved denne slutrunde.

Normalt rejser spillerkoner, medarbejdere, sponsorer og hele bestyrelsen samlet til slutrunderne for at se flere af de danske kampe.

Det er nærmest en folkefest med store, lejede fly ud fra Kastrup Lufthavn.

Når Danmark tirsdag spiller mod Tunesien er det beskedent med danske, officielle repræsentanter.

Der vil kun være to fra DBU-bestyrelsen plus formand Jesper Møller.

DBU-formand Jesper Møller og direktør Jakob Jensen på Stade de France før Nations League kampen i juni. Jesper Møller får selskab af to af DBU-bestyrelsens fem medlemmer til hver af de tre kampe. Foto: Lars Poulsen.

Men alene det, at bestyrelsen har valgt at rejse til Qatar, møder stor kritik fra et tidligere bestyrelsesmedlem i DBU, Kurt Bagge Hansen, der i mange år var formand for DBU Sjælland.

I en kronik hos idrætsmonitor tager han afstand fra bestyrelsens beslutning:

- Lidt sent er der også kommet meddelelser om, at den fungerende kulturminister, øvrige politikere og kongehuset heller ikke deltager, og det, mener jeg, er det helt rigtige valg.

- DBU’s bestyrelse burde også træffe dette valg og vise samme handlekraft, som da Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp, udvandrede fra mødet i Seoul ved den årlige generalforsamling af olympiske komiteer – det kalder jeg en stærk formand. I stedet drager samtlige bestyrelsesmedlemmer om få dage til Qatar, skriver Kurt Bagge-Hansen i en kronik på idrætsmonitor.

Jakob Jensen i krydsforhør hos de danske medier. Foto: Lars Poulsen.

Jakob Jensen, direktør i DBU, tager kritikken fuldstændig roligt.

- Jeg har også læst kronikken. Og jeg glæder mig over, vi lever i et frit land, hvor alle kan skrive, hvad de vil, siger Jakob Jensen, der så afviser, at bestyrelsesmedlemmerne kun tager til Qatar for at se fodbold.

- Den udlægning Kurt Bagge har er ikke den rigtige. Vores bestyrelsesmedlemmer tager ned for at se fodboldkampe, men han overser, at de også har planlagt at deltage i en række politiske møder, når de befinder sig i Qatar, forklarer Jakob Jensen.