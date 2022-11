Fra 2. Bundesliga til VM-helt: Joker reddede Tyskland

I går scorede Werder Bremen-angriber Niclas Füllkrug et mål, der kan blive afgørende for Tysklands VM i Qatar. I sidste sæson spillede han 2. Bundesliga og havde aldrig set skyggen af en A-landskamp

Der er ikke mange navne i den tyske VM-trup, man ikke har hørt om før.

Men skulle der være ét, så er Niclas Füllkrug et godt bud.

Forud for det yderst afgørende mål, han scorede i det 83. minut af opgøret mellem Tyskland og Spanien i går, er han nemlig et mildest talt ubeskrevet blad i tysk landsholdshistorie.

Den 29-årige angriber fik nemlig for mindre end tre uger siden sin A-landsholdsdebut for Tyskland, i sidste sæson spillede han 2. Bundesliga og så har han - modsat vel så godt som samtlige af sine landsholdskammerater - ikke én europæisk kamp på CV'et.

Faktisk har han i sin seniorkarriere aldrig spillet en fodboldkamp udenfor Tysklands grænser.

Men momentum er på Füllkrugs side, som landstræner Hansi Flick forklarede det, da han udtog angriberen til sin VM-trup.

- Niclas har også momentum på sin side, såvel som den måde, han tilbyder sine tjenester til holdet.

Füllkrug stod indtil november kun noteret for U18, U19 og U19-landskampe for sit land. Foto: Anke Waelischmiller/Ritzau Scanpix

- Det er tydeligt, når man ser hans mål, og det er også den feedback, jeg fik fra Ole Werner (red: Werder Bremen-træner), lød det fra Flick i forbindelse med udtagelsen.

Og det er der noget om.

10 mål i 16 kampe har Füllkrug i indeværende sæson leveret for Werder Bremen, som han også spillede en afgørende rolle for, da holdet i sidste sæson kæmpede for oprykning til Bundesligaen.

Füllkrug kom til Werder Bremen fra Hannover 96 i 2019, men det var i Bremen han fik sin fodboldopdragelse, og totalt står angriberen noteret for 107 kampe for det grønklædte mandskab.

Siden han vendte hjem til Bremen, er det blevet til 39 mål i 82 kampe, og det har altså bombet ham hele vejen til VM - som den første Werder Bremen-spiller siden midtbanemanden Torsten Frings for 12 år siden.

Den knapt 190 centimeter høje angriber fik en plads i Flicks VM-trup som følge af afbud fra Timo Werner og Lukas Nmecha, som landstræneren måtte se bort fra på grund af skader.

Men superjokeren Niclas Füllkrug har grebet chancen, og de 31 minutter, han indtil nu har spillet i Qatar, bliver næppe hans sidste ved slutrunden.