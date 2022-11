Frankrig klager til Fifa efter vild afslutning

Frankrig var allerede inden nederlaget til Tunesien onsdag sikker på at gå videre ved VM.

Men selv om 0-1-nederlaget derfor ikke betød det store, får kampen nu et efterspil.

Frankrig agter således at klage til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) over annullering af det mål, som Antoine Griezmann ellers så ud til at have scoret i kampens tillægstid.

Scoringen så i første omgang ud til at tælle, da det lod til, at kampen efterfølgende var blevet fløjtet af. Kamerafolk og diverse andre var således gået på banen.

Men efter et VAR-tjek blev der dømt offside, og så endte det alligevel 1-0 til Tunesien og altså ikke 1-1.

Det vil Frankrig dog ikke finde sig i.

- Vi skriver en klage, efter at Antoine Griezmanns mål efter vores vurdering blev fejlagtigt annulleret. Klagen skal indsendes inden for 24 timer af kampen, lyder det fra det franske fodboldforbund ifølge Reuters.

Frankrig gik videre som nummer et gruppe D, som Danmark også var en del af. Franskmændene, der er forsvarende verdensmestre, skal i ottendedelsfinalen møde Polen.