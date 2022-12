Frankrig raser: Vi anmelder det

Flere af spillerne fra det franske landshold blev udsat for racisme efter VM-nederlaget til Argentina.

Det skriver Frankrigs Fodboldforbund (FFF) i et opslag på Twitter, hvor forbundet tager skarp afstand fra nogle af de kommentarer, spillerne har modtaget.

- Efter VM-finalen er flere spillere fra det franske landshold blevet ofre for uacceptable racistiske og hadefulde kommentarer på sociale medier.

- FFF fordømmer dem og vil anmelde de personer, der har skrevet dem, lyder det i opslaget.

Siden finalen har Bayern München støttet offentligt op om offensivspilleren Kingsley Coman, som ifølge klubben har modtaget racistiske beskeder.

Det samme gælder midtbanespilleren Aurelien Tchouameni, der til daglig spiller i Real Madrid.

Fælles for Coman og Tchouameni er, at de som de eneste brændte deres forsøg i straffesparkskonkurrencen, der faldt ud til argentinernes fordel.

Sidste år skete det samme for de engelske landsholdsspillere Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho, som brændte fra 11-meterpletten i EM-finalenederlaget til Italien på hjemmebane.

I november fik en 52-årig mand ti ugers fængsel for at have ytret sig racistisk om spillerne i en video.