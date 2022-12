Frankrig videre ved VM efter stort drama

De regerende verdensmestre fra Frankrig er klar til semifinalerne efter en sejr på 2-1 over England i en medrivende affære.

Den sidste semifinalist til VM i Qatar skulle findes mellem England og Frankrig lørdag aften.

På papiret en rigtig lækkerbisken mellem to store fodboldnationer med et hav af verdensstjerner, og kampen levede da også op til forventningerne.

Det var dog de regerende verdensmestre fra Frankrig, der trak det længste strå, da de slog England med 2-1 i en meget medrivende kvartfinale, hvor der var dramatik for alle pengene.

Mbappé jubler med Antoine Griezmann efter Frankrigs 2-1-scoring. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Veloplagte englændere

I optakten frem mod kampen blev der snakket meget om duellen mellem Kyle Walker og Kylian Mbappé, men det var ikke meget den unge franskmand kom frem til overfor en velspillende Kyle Walker, der hele tiden havde et skarpt øje på superstjernen.

Der kom i stedet mere offensivt fra Bukayo Saka og Harry Kane, der flere gange truede franskmændenes mål, og Kane blev måske også snydt for et straffespark. VAR valgte dog ikke at give englænderne noget i situationen.

I stedet var det Frankrig, der tog føringen, da Real Madrid-stjernen Aurelien Tchouameni hamrede bolden i kassen med et formidabelt langskud.

De franske spillere jubler over Tchouamenis flotte 1-0-scoring. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Fraværende franskmænd

Føringsmålet virkede som om, at det blev sovepude for de franske stjerner, der overlod alt initiativet til England, og hverken Griezmann, Giroud, Mbappé eller Ousmane Dembele kunne få det offensive spil til at fungere.

Det straffede England kort inde i anden halvleg, da Tchouameni gik fra helt til skurk. Han begik nemlig straffespark på Saka, og det eksekverede Harry Kane stensikkert fra 11-meter pletten og så var der igen regnskab i tingene.

Harry Kane scorede ligesom Olivier Giroud sit landskampsmål nummer 53. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Målet var i den grad et wake-up call til de nonchalante franskmænd, der nu skulle længere frem på banen, og så eksploderede tingene ellers.

Efter 78 minutter stangede Giroud sit mål nummer 53 i kassen for det franske landshold, og blot fem minutter senere fik England endnu et straffespark.

Det skulle Kane naturligvis tage sig af, men den ellers så træfsikre englænder kanonerede bolden langt over målet.

Bellingham opmuntrer Kane, efter han brændte straffespark sent i kampen. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Tottenham-stjernen endte derfor med at blive den helt store skurk, fordi England formåede ikke at score igen, og derfor kunne Frankrig juble over sejren i en hæsblæsende kvartfinale.

Frankrig kan nu se frem til at møde Marokko i semifinalen.